Beautiful/ Anticipazioni 31 marzo: Deacon, dichiarazione inattesa a Brooke!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 31 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 31 marzo ci svelano che Thomas e Steffy chiedono a Ridge il motivo per cui Brooke non si presenta al lavoro da ormai diversi giorni. Lo stilista si sente infastidito dalle critiche mosse nei confronti di sua moglie, specialmente quando si torna sull’argomento riguardante Deacon. Steffy dice semplicemente a suo padre che sono preoccupati per lui, che manca vederlo a casa insieme alla loro madre. E anche a Taylor manca riaverlo vicino. Intanto, Deacon sorprende Brooke presentandosi a casa sua. L’uomo le chiede il perché abbia messo una certa distanza tra loro, dato che è da Capodanno che non hanno più contatti. Mentre Sharpe insiste, dicendole che non fa che pensare al bacio che si sono dati, la Logan continua a incolpare se stessa e non comprende perché si sia lasciata andare in quel modo. Poi esorta Deacon ad andare via.

Beautiful, anticipazioni puntata 31 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke va oltre il suo senso di colpa e il suo rimpianto e piange per il bacio che lei e Deacon si sono dati: è come se avesse tradito Ridge. La situazione potrebbe solo peggiorare poiché teme che se si venisse a sapere, suo marito ne resterebbe deluso e Taylor ne approfitterebbe per riprenderselo. Deacon cerca di far capire a Brooke cosa quel bacio abbia significato per lui e crede che Hope desideri solo vedere i suoi genitori di nuovo insieme. Brooke ama suo marito e se sapesse cosa hanno fatto a Capodanno la lascerebbe. Deacon ha provato a seppellire questi sentimenti per lei, ma non ci è riuscito. Infine, la sorprende con un’inaspettata dichiarazione…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, , Grace fa visita alla figlia Paris e nota fin da subito il modo in cui Carter (l’ex dell’altra figlia Zoe) sembri mostrare un certo interesse per la ragazza. Steffy spinge Taylor a riconquistare Ridge e dichiara, in maniera velata, guerra alle Logan: è giunto il momento che la famiglia Forrester torni insieme. Intanto, nonostante la pensino diversamente sull’avere Deacon nei paraggi, Hope e Ridge sono d’accordo sul fatto di aiutare Brooke a riprendere il controllo della sua vita dopo la ricaduta avuta a Capodanno. I due, però, sono all’oscuro del bacio che la Logan e Deacon si sono dati: i due hanno deciso di mantenere quel segreto. Tuttavia, le eccessive assenze di Brooke sul lavoro cominciano a insospettire Steffy e Thomas, mentre Sheila cerca di sondare il terreno e capire cosa sia realmente successo tra la Logan e Deacon la notte di Capodanno.

