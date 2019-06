Beautiful/ Anticipazioni 5 giugno: il matrimonio di Liam e Hope ci sarà?

Il matrimonio di Liam e Hope ci sarà? Inizia il momento clou di questa settimana per Beautiful che da oggi sarà in tema matrimonio con tutti i colpi di scena a cui il programma ci ha abituato in questi anni. Steffy ha consegnato il suo Liam a Hope che, a sua volta, le ha chiesto di prendere parte al loro matrimonio. Dopo le prime titubanze iniziali sembra proprio che, in pieno stile della soap, Steffy si presenterà alle nozze e non solo. I teatrini, i colpi di scena e ripensamenti non mancheranno, ma ci sarà davvero questo matrimonio? Sembra proprio che le anticipazioni non lasciano scampo alla coppia formata da Liam e Steffy visto che lui, alla fine, dirà di sì ad Hope dando il via a questa sua nuova famiglia e in attesa del suo secondo figlio. Sarà proprio questa gravidanza e il parto a rovinare tutto, ma per quello c’è ancora tempo, intanto preparato il vestito buono e il riso perché questo matrimonio si farà. (Hedda Hopper)

BEAUTIFUL: I DUE AMORI DI RIDGE FORRESTER TORNERANNO AD ODIARSI

Il giorno della resa dei conti tra Brooke e Taylor è finalmente arrivato? Le anticipazioni di Beautiful del 5 giugno svelano che, nella puntata in onda alle 13.40 su canale 5, i due grandi amori di Ridge Forrester, dopo essersi fatte la guerra per anni per conquistare il cuore del famoso stilista, torneranno ad odiarsi. Stavolta, però, l’oggetto della rivalità non sarà l’amore di Ridge che ha ormai scelto Broole, ma il triangolo Steffy, Liam e Hope. La figlia di Brooke e quella di Taylor stanno rivivendo quello che, in passato, hanno vissuto le mamme e che ha provocato tantissimo dolore a tutti i protagonisti del famoso triangolo amoroso. Se, dunque, Brooke spera di poter vedere finalmente Hope accanto all’uomo che ha sempre amato, dall’altra parte, Taylor spera che Steffy non sia costretta a vivere quello che ha vissuto lei, ma cosa accadrà esattamente nella puntata in onda oggi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 5 GIUGNO: IL PIANO DI TAYLOR CONTRO HOPE

Hope e Steffy non hanno alcuna intenzione di far soffrire i figli come è accaduto a loro a causa della continua guerra tra Brooke e Taylor. Motivo che ha spinto la figlia di Ridge ad accettare l’invito a matrimonio di Hope e Liam. Alle nozze è stata invitata anche Taylor che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di partecipare alla cerimonia. Steffy, però, cerca di far capire alla madre che è quello che vuole e che il suo obiettivo è crescere serenamente la figlia Kelly. Taylor, però, ha un’altra opinione ed è disposta a tutto pur di non far soffrire la figlia. La dottoressa, così, mette a punto un piano per rendere felice sulla figlia anche a costo di tradire Hope. Wyatt, nel frattempo, aiuta Liam a prepararsi per il grande giorno. Wyatt confessa al fratello di essere preoccupato per Steffy e Kelly, ma Liam lo rassicura dicendogli che la Forrester è serena e ha ormai accettato la sua decisione di sposare Hope.



