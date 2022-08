Beautiful/ Anticipazioni 9 agosto: Paris sa tutto, il segreto di Quinn e Carter…

Beautiful, anticipazioni puntata 9 agosto: Paris sa che Quinn e Carter sono stati insieme

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 9 agosto, svelano che Paris ha scoperto la verità: Quinn è la donna con cui Carter è andato a letto. La sorella di Zoe si fa coraggio e affronta Shauna, che finora aveva coperto l’amica, rivelandole di sapere tutto sul tradimento di Quinn e Carter. La Buckingham è arrabbiata, e giudica Quinn un’amica infedele poiché ha agito alle spalle di Zoe. Shauna cerca di difendersi e le chiede di tacere sulla questione, perché rovinerebbe la felicità di due coppie che stanno superando i loro problemi.

E in effetti Eric e Quinn ritrovano l’intesa in camera da letto, dopo una romantica sorpresa che il patriarca dei Forrester ha fatto alla moglie; allo stesso tempo, Carter e Zoe si riscoprono innamorati e passano la notte insieme.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Paris origlia Shauna e Quinn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Shauna ha dovuto mentire a Flo sulla sua finta avventura con Carter e ciò la fa sentire molto in colpa, dato che la donna ha sempre confidato tutto alla figlia. Shauna poi sfoga la sua frustrazione con Quinn: è evidente che l’intera situazione la stia rendendo insofferente, e sa che non potrà andare avanti a lungo nel coprire l’amica poiché sta mentendo a tutti, specialmente a sua figlia.

Proprio per questa confidenza che Shauna e Flo hanno sempre avuto, Paris comincia ad essere sospettosa: per qualche motivo la donna non si è confidata subito con sua figlia in merito alla notte passata con Carter? La sorella di Zoe trova risposte ai suoi dubbi quando sente, per puro caso, Quinn parlare con Shauna. La signora Forrester è preoccupata che Eric possa scoprire tutto e Paris sente tutto: Quinn è la donna con cui Carter ha passato la notte, non Shauna!

