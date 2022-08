Beautiful/ Anticipazioni 8 agosto: Quinn parla a Shauna di Carter, Paris origlia…

Beautiful, anticipazioni puntata 8 agosto: Paris origlia la conversazione tra Quinn e Shauna…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 8 agosto, svelano che Shauna ha dovuto mentire a Flo sulla sua finta avventura con Carter; poi la donna si confida con Quinn, esprimendo la sua frustrazione per l’intera situazione. Shauna, infatti, comincia ad essere insofferente nel coprire l’amica poiché sta mentendo a tutti, specialmente a sua figlia.

Proprio per questa confidenza che Shauna e Flo hanno sempre avuto, Paris comincia ad essere sospettosa: per qualche motivo la donna non si è confidata subito con sua figlia in merito alla notte passata con Carter? La sorella di Zoe inizia ad avere i suoi dubbi quando origlia, per puro caso, Quinn parlare con Shauna. La signora Forrester è preoccupata che Eric possa scoprire tutto e Paris sente tutto: Quinn è la donna con cui Carter ha passato la notte, non Shauna.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Brooke raccontano a Steffy e Thomas tutta la verità sulla morte di Vinny. Il figlio di Ridge non riesce a nascondere la rabbia per quanto accaduto, e anche sua sorella è sconvolta. Steffy, pur riconoscendo l’errore dell’amico del fratello, è convinta che non meritasse di morire. Brooke è preoccupata per le sorti del matrimonio di Hope e Liam, quindi esorta Steffy e Thomas a ragionare e a comprendere Liam, le cui azioni sono state manipolate da Bill Spencer: è lui il colpevole.

Al contrario, Ridge è spazientito: l’editore aveva doveva prendersi le sue responsabilità sulla morte di Vinny, e non riesce a digerire il modo in cui ha coinvolto Liam nell’incidente. Lo scontro tra i due sembra essere imminente, mentre Bill e Liam, intanto, sono dietro le sbarre, e il giovane Spencer riceve anche la visita di Hope e dell’avvocato Justin…











