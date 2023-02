Beautiful/ Anticipazioni 9 febbraio: Finn, reazione furiosa con Jack

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 febbraio ci svelano che Li continua a fare allusioni a Jack sul fatto che dovrebbe dire qualcosa. L’uomo quindi comincia a parlare e spiega al figlio che qualunque cosa accada, non cambierà nulla tra loro e che se vuole incontrare suo padre biologico, può farlo ora. Steffy intuisce che Jack è il padre biologico di Finn, avuto insieme a Sheila! Finn è a dir poco sconvolto dalla confessione di Jack, e non è il solo. Anche Steffy rimane di stucco e chiede spiegazioni in merito alla sua storia passata con Sheila. Finn si sente tradito da suo padre. Nel frattempo, Thomas ha organizzato una serata da passare insieme a Paris e, dopo averla coperta di lusinghe, le confessa di essere interessato a lei. Paris apprezza i complimenti, ma gli ricorda che ha un ragazzo, ossia Zende, e che tra loro non è cambiato nulla da quando si è trasferita lì.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Thomas sa che Paris ha una relazione con Zende; gli dice sempre quanto sia fortunato ad averla, ma non vuole restare in un angolo, motivo per cui le fa sapere che, se le cose col suo ragazzo non dovessero andare bene, lei ha un’altra opzione. Thomas non ha paura di aprirsi con lei e farle sapere cosa c’è nel suo cuore. Alla casa sulla scogliera, Finn è disgustato da Jack, ma quest’ultimo afferma che stava cercando di proteggere lui e Li da Sheila. Il dottore non è d’accordo e crede che suo padre pensasse solo a se stesso, dato che ha mentito perfino a sua moglie. Jack non voleva perderla e non è pronto neanche a rinunciare a suo figlio, quindi gli chiede di perdonarlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Li, ancora furiosa con lui per averla tradita, incita Jack a rivelare subito la verità a Finn, ovvero che è lui suo padre biologico, affinché non perde anche la sua fiducia. L’occasione arriva quando i due sono ospiti a casa del figlio e di Steffy. Intanto Carter mette in guardia Zende a proposito di Thomas, che sembra avere mire su Paris. E in effetti nelle settimane precedenti lo stilista aveva espresso un certo interesse sulla ragazza. Nel frattempo, Finn è sempre più interessato all’idea di scoprire chi sia il suo padre biologico e si domanda se Sheila gli abbia mentito o meno al riguardo. Non sa di essere molto vicino alla verità…

