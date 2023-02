Beautiful/ Anticipazioni 8 febbraio: Jack sconvolge tutti con la sua confessione

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’8 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’ 8 febbraio ci svelano che Li e Jack arrivano da Steffy e Finn scusandosi per il ritardo. I bambini sono con Amelia, il che è perfetto perché Li pensa che così Jack avrà modo di parlare faccia a faccia con suo figlio. Finn e Steffy spiegano come sanno che l’intera faccenda di Sheila è stata stressante per entrambi. Finn è grato di averli come genitori. Li nota che anche da bambino aveva delle domande; dopo un po’ smise di chiedere, ma non del tutto. Finn si dice spiaciuto per l’incontro con Sheila e sente che è ora che scopra del suo padre biologico.

Beautiful/ Anticipazioni 7 febbraio: Jack, una verità scomoda da dire a Finn

Li continua a fare allusioni a Jack sul fatto che dovrebbe dire qualcosa. L’uomo quindi comincia a parlare e spiega al figlio che qualunque cosa accada, non cambierà nulla tra loro e che se vuole incontrare suo padre biologico, può farlo ora. Steffy intuisce che Jack è il padre biologico di Finn, avuto insieme a Sheila! Finn è a dir poco sconvolto dalla confessione di Jack, e non è il solo. Anche Steffy rimane di stucco e chiede spiegazioni in merito alla sua storia passata con Sheila. Finn si sente tradito da suo padre.

Beautiful/ Anticipazioni 6 febbraio: la confessione di Jack, Li è sconvolta

Beautiful, anticipazioni puntata 8 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Zende sta cercando Paris ma in ufficio trova solo Carter che gli dice che è tornata a casa, dove sta cenando insieme a Thomas. L’avvocato non vuole mettersi tra loro, ma consiglia al ragazzo di tenere gli occhi aperti: è solo un avvertimento amichevole. Zende non è preoccupato e pensa che Paris abbia una buona influenza su Thomas: dovrebbe incoraggiarli a trascorrere più tempo insieme. Carter ridacchia e gli consiglia di non esagerare perché chiunque potrebbe prendersi una cotta per lei, che è una ragazza meravigliosa.

Beautiful/ Anticipazioni 3 febbraio: Finn cerca risposte, Sheila mente di nuovo...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Li è sconvolta dall’apprendere che Jack non solo l’ha tradita con Sheila, ma ha mentito anche al loro figlio Finn in merito a suo padre biologico, quindi esorta il marito a confessare tutta la verità. Carter interrompe un momento imbarazzante tra Paris e Thomas. Quando quest’ultimo se ne va, l’avvocato chiede alla ragazza se ha interrotto qualcosa e poi gli offre la sua spalla nel caso avesse bisogno di confidarsi con un amico. A casa loro, Steffy e Finn si fanno domande su chi potrebbe essere il padre biologico del medico, e si chiedono per quale ragione Sheila non sappia nulla al riguardo, ignari della verità che nasconde Jack…











