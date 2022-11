Beautiful/ Anticipazioni 9 novembre: il trucco di Sheila, Steffy non ci casca

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 9 novembre, ci svelano che Paris raggiunge Finn in ospedale per offrirgli il suo supporto. Lui la ringrazia, mentre lei presume che sua moglie non gli stia dando molto supporto in questo momento delicato. Intanto, rimasta sola con Sheila, Steffy la incita a smettere con la sua recita perché sa che sta fingendo; la donna non sta realmente male. La Forrester poi scherza sul fatto che la sua laurea in infermieristica le sia tornata utile poiché sa bene come comportarsi in questi casi. Sheila continua a fingersi addormentata, ma dentro di sé pensa a come la giovane Forrester sia implacabile come sua nonna e decide che farà di tutto per farla tacere.

Torna Taylor in Beautiful/ Anticipazioni: Ridge cede alla ex, Brooke è una furia

Sheila fa quindi finta di svegliarsi e le chiede chi sia; Steffy non le crede, poi le offre dell’acqua, aiutandola a bere con una cannuccia, mentre continua a dirle di fermarsi qui con questa sceneggiata. Senza essere vista, Sheila comincia poi a manipolare i macchinari, in modo da far sembrare che i suoi parametri vitali stiano peggiorando. Steffy raggiunge il cellulare della donna e nota con disgusto la conversazione tra lei e Finn. Socchiudendo gli occhi, Sheila aggiunge: “Farò sempre, sempre parte della vita di mio figlio. Non puoi farci niente, Steffy.”

Beautiful/ Anticipazioni 8 novembre: Steffy e Finn litigano, Sheila se la ride

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 9 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, in ufficio, Ridge informa Brooke e Zende che Steffy è sola con Sheila nella sua stanza d’ospedale. Zende è preoccupato. Ridge gli dice che dovrebbe essere preoccupato per Finn, che ha bisogno di iniziare ad ascoltare sua moglie. In seguito, giungono anche Eric e Quinn e Ridge li informa sul fatto che Sheila è svenuta a causa di Finn. Eric sente che si sentirà in colpa per questo e Quinn è d’accordo: è una classica mossa di Sheila. Eric chiede a Ridge dell’ordine restrittivo e lui, a sua volta, indirizza la domanda a Carter, che è appena entrato in ufficio. L’avvocato riferisce che hanno una data per l’udienza.

Beautiful/ Anticipazioni 7 novembre: Sheila sta davvero male? Steffy non crede...