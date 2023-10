Beautiful/ Anticipazioni 9 ottobre 2023: Li fatica ancora a parlare…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 ottobre ci svelano che Mike avvisa Sheila del pericolo che sta correndo: la polizia è sulle sue tracce! La donna si agita quando sente una sirena di una volante. Finn, invece, è fuori di sé. Mike scopre che lei gli ha parlato di Li ed è esasperato. Sheila si giustifica dicendo che suo figlio era arrabbiato e aveva bisogno di calmarlo, per questo ha dovuto sedarlo. Finn, però, non si lascia intimidire e minaccia sua madre: la polizia le sta addosso. Finalmente pagherà per tutto quello che ha fatto a Steffy, a lui e a Li! Nel frattempo, quest’ultima è a casa di Bill. Lo Spencer comprende che la donna ha bisogno di aiuto, perciò contatta un medico di sua conoscenza, il dottor Armstrong.

L’uomo comprende che Li è decisamente traumatizzata, ma gli assicura che starà bene. Ha trovato del vetro tra i suoi capelli, forse da un parabrezza. Qualunque cosa sia accaduta a questa donna, deve essere stata dura; si sta spegnendo completamente. Bill riferisce che lei è stata reattiva quando è stato menzionato un figlio. Vorrebbe aiutarla a riprendere conoscenza, per ora Li si rifiuta di parlare e di dirgli il suo nome. E questo è un bel problema.

Beautiful, anticipazioni puntata 9 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Bill riceve una chiamata da Liam e gli dice che non è un buon momento: c’è qualcuno lì. Liam lo mette in vivavoce mentre lo Spencer spiega ai suoi figli di aver trovato una donna nel vicolo dopo essere stato prima al molo, e di averla portata a casa per ricevere delle cure. Liam è stupito dalla faccenda. Bill voleva che il suo amico medico la visitasse; ha vissuto qualcosa di traumatico. Chiede di Steffy e Li si agita quando lo sente dire che la giovane sta ancora cercando di superare il lutto per la morte di Finn. Bill riaggancia il telefono quando vede Li molto agitata, e crede che la donna stia pensando a suo figlio. Li fatica a parlare…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn prova a chiedere a Sheila notizie di sua madre, e apprende che la donna è apparentemente morta perché la sua auto è finita fuori strada ed è annegata nella baia. In realtà, scopriamo che Li è viva, ed è stata trovata da Bill in un angolo della strada, in condizioni pietose e in visibile stato di shock. Taylor e Ridge sono sconvolti nel sapere che Steffy sta seguendo una terapia psichiatra per cercare di superare il lutto per la morte di Finn, e capiscono che la figlia non si è mai ripresa dal drammatico evento.











