Beautiful/ Anticipazioni puntata 1° novembre: Ridge torna da Brooke?

Nella puntata di lunedì 1 novembre di Beautiful, mentre Quinn prova a convincere Shauna a non dire nulla a Ridge, Katie sta ascoltando tutto dietro ad una porta e irrompe nella stanza intimando alla moglie di Eric di raccontare tutta la verità oppure sará la stessa Logan a farlo. Nel frattempo Ridge, negli uffici della Forrester, riflette sul fatto che é Brooke la donna che ama, quindi é seriamente tentato di annullare la cerimonia con Shauna. Eric raggiunge Quinn nel salone e le confessa di essere molto preoccupato perché teme che il suo odio nei confronti di Brooke possa avere un pessimo effetto sulla sua indole, facendo uscire quel lato negativo che sta riuscendo a tenere w bada da ormai molto tempo. Flo e Waytt arrivano finalmente a casa di Eric e sono emozionati per il matrimonio che si sta per celebrare anche se si rendono conto che nell’aria c’è un certo nervosismo.

Nelle puntate precedenti di Beautiful, è la mattina del matrimonio fra Shauna e Ridge e non tutti la vivono nello stesso modo. Quinn chiama Shauna ed é molto emozionata perché fra poche ore la sua migliore amica entrerà ufficialmente a far parte della famiglia. La Fulton, però, non é dello stesso parere perché é in preda ad una forte angoscia. La moglie di Eric pensa che si tratti della classica ansia prematrimoniale ma Shauna le dice che é molto di più. Ama profondamente Ridge e non vede l’ora di diventare sua moglie con una cerimonia ufficiale ma allo stesso tempo non può ignorare il fatto che il suo matrimonio si basi su una bugia: Ridge é evidentemente ancora innamorato di Brooke e l’ha sposata solo perché é stato manipolato da loro due. Shauna, su indicazione dell’amica, prima l’ha fatto ubriacare e poi ha mandato dei messaggi al posto suo diretti a Carter per far presentare i documenti del divorzio. Quinn la invita a mantenere la calma perché se in questo momento rivelasse tutto otterrebbe l’effetto di farlo correre fra le braccia di Brooke. É ad un passo dal coronare il suo sogno d’amore con un uomo ricchissimo che cambierà non solo la sua vita ma anche quella di Flo, quindi non le permetterà di rovinare tutto.

Mentre Carter prova nuovamente a far ragionare Ridge, dicendogli che non deve per forza andare fino in fondo, Brooke é a casa con la sorella Donna che non vuole lasciarla sola in un momento così delicato. La Logan si rende conto che se Ridge celebrerà davvero le nozze con Shauna la loro storia sarà davvero chiusa. Si rende però conto che Ridge la ama ancora e per questo non é disposta a rinunciare a lui: pensa che se riuscisse a parlarci potrebbe farlo ragionare. Incoraggiata anche da Donna, si veste in fretta e furia per correre a casa di Eric e impedire all’uomo che ama di commettere l’errore più grande della sua vita sposando un’altra. Ignari di tutto quello che sta succedendo, Flo e Waytt si preparano per partecipare al matrimonio. La ragazza é molto contenta perché sa quanto la madre sia innamorata di Ridge e pensa che finalmente anche lei meriti la sua fetta di felicità. Racconta al fidanzato di come Shauna si sia sempre sacrificata per mettere al primo posto la felicità e il benessere della figlia, rinunciando anche alla corte di numerosi uomini che avrebbero voluto costruirsi un futuro con lei. Per questo motivo oggi Flo é molto emozionata e non vede l’ora di vedere sua madre in abito bianco al fianco dell’uomo di cui é innamorata.

