Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Hope scoprirà la verità?

Beautiful, anticipazioni puntata 11 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 11 marzo, di Beautiful Flo crederà di aver convinto sia Zoe che Reese a confessare la verità a Hope su quello che l’uomo ha fatto con Beth. In realtà, però, Reese farà pressioni sulla figlia per convincerla a non rivelare a nessuno dello scambio di culle. Per convincerla farà appello al bene che le vuole e soprattutto al fatto che la scelta è stata dettata dalla necessità di proteggerla. Zoe alla fine si farà convincere e giurerà al padre di mantenere il segreto, scusandosi per aver pensato di rivelare tutto a Hope. Le richieste del Dott. Buckingham, però, non si limiteranno questo. Chiederà infatti alla figlia di avvicinanrsi sempre di più ai coniugi Spencer per convincerli ad avere un altro figlio. Solo in questo modo, infatti, potrà calare l’interesse sulla vicenda di Beth/Phoebe.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Zoe e Flo discutono sulla cena che la Fulton ha avuto con Hope. Zoe intima alla ragazza di lasciare immediatamente Los Angeles ma la barista risponde che l’unica cosa che veramente deve fare è quella di confessare a Hope la verità sulla figlia. Flo insiste sul fatto che prima o poi questa storia verrà fuori provocando ancora più danni. Quindi è indispensabile raccontare la verità ai diretti interessati il prima possibile. Alla fine dichiara a Zoe di essere decisa a parlare con Hope e Liam. Zoe è disperata perché non vuole che il padre finisca in prigione ma le sue motivazioni diventano sempre più deboli di fronte alla decisione con la quale Flo insiste nel voler dire la verità a Hope. Alla fine anche la Buckingham si convince di dover dire tutto agli Spencer quella sera stessa ma, proprio quando sembrano d’accordo, entra all’improvviso Reese, di ritorno da Londra. L’uomo, sentita la conversazione delle due ragazze, si arrabbia molto e prova a far credere loro di essere entrambe a rischio carcere nel caso venisse fuori la storia delle culle scambiate. A casa Spencer, intanto, Hope e Liam parlano di Flo e dell’invito che ha fatto a Hope per spingerla ad avere un altro figlio per superare la tristezza della perdita di Beth. La Logan confessa di sentirsi molto coinvolta dalla vicenda della ragazza e di volerla conoscere meglio.

Sally prova a convincere Waytt a farle vedere gli annuali di quando era al liceo ma il fidanzato si rifiuta. In realtà la ragazza è molto gelosa e vuole sapere della sua storia con Flo. Waytt, allora, le racconta i motivi per i quali la loro storia è finita e questo manda ancora di più in confusione Sally che oggettivamente è molto gelosa. Ma Waytt riesce a rassicurarla sul suo amore per lei. Waytt ne approfitta per dirle che per come ricordava fosse Flo mai avrebbe pensato che avrebbe potuto dare in affido sua figlia. Soprattutto si chiede come mai la ragazza abbia negato di avere un figlio quando si sono incontrati al Bikini Bar. Sally, però, lo rassicura e gli spiega che probabilmente, avendo dato via la figlia, Flo comunque non si sente madre e non era a proprio agio nel raccontare al suo ex fidanzato tutta la vicenda. Waytt si convince che forse la fidanzata abbia ragione. Dopo un momento di passione, lo Spencer chiede a Sally il permesso di poter vedere ancora Flo perché teme che la ragazza, sola a Los Angeles, possa soffrire della situazione. La Spectra accetta ma con qualche titubanza.



