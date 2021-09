Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Carter e Zoe nuova coppia?

Beautiful, anticipazioni puntata 11 settembre

Nella puntata di sabato 11 settembre di Beautiful, Quinn pensa che sia arrivato il momento di dare una svolta al rapporto fra Shauna e Ridge per cui suggerisce all’amica di coinvolgerlo in attività divertenti e di cercare di farlo distrarre e non pensare a Brooke. Bill si dichiara nuovamente a Brooke e le propone di dargli una chance, visto che ormai i rapporti che entrambi in precedenza avevano con altre persone sembrano inesorabilmente distrutti. La Logan, però, gli suggerisce di provare a riconquistare Katie visto che lei farà lo stesso con Ridge. Carter sonda il terreno con Zoe per capire se la modella soffre ancora per la rottura con Thomas oppure è disponibile per iniziare un nuovo rapporto, più sincero. Poiché le risposte della ragazza gli sembrano rassicuranti, le organizza un pranzo a sorpresa direttamente negli uffici della Forrester, così da farle una sorpresa e farle capire che è intenzionato in modo serio ad avere una relazione stabile con lei.

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Brooke affronta Shauna e le dice che è una sgualdrina, che ha sempre provato a rubarle il marito da quando ha messo piede a casa di Eric e ha capito che vita favolosa poteva avere con un marito ricco. Guarda caso si è sempre trovata al posto giusto al momento giusto, pronta per essere la candida consolatrice di Ridge e, in combutta con la sua amica Quinn, gettare fango su di lei. La Fulton, però, non si lascia intimidire in alcun modo e le risponde a tono, ricordandole che ora non può più definire il Forrester suo marito perché il loro matrimonio è finito: Rudge ha scelto proprio Shauna per iniziare una nuova vita, sapendo che lei lo amerà per sempre e che sarà sempre devota al suo fianco. Il mattino dopo, felice di come crede di essere uscita vincitrice da questo scontro verbale, Shauna chiama sua figlia Flo alla villa di Eric per raccontarle tutto. Innanzitutto lei e Quinn spiegano alla ragazza che il Forrester l’ha chiamata “mia moglie” e ha voluto trascorrere del tempo insieme a lei in camera da letto per parlare. Poi raccontano anche di come Brooke si sia messa fuori gioco da sola, facendosi scoprire da Ridge mentre diceva allo Spencer che lo avrebbe amato per sempre.

Anche Ridge ha sentito il bisogno di parlare con qualcuno e così ha raggiunto Steffy per raccontarle quello che è successo con Bill Spencer e del litigio che ha avuto con Brooke che è stato la causa di una nuova separazione fra i due. La ragazza non riesce a credere alle sue orecchie e invita il padre a riflettere bene sulle decisioni che prenderà da ora in poi visto che non riesce a convincersi che la Logan possa davvero essere interessato ad un altro uomo, diverso dal padre. Brooke è ancora molto ferita sia per il litigio con Ridge che per il confronto con Shauna e ne parla il mattino dopo con Donna che è andata a trovarla. Proprio mentre Brooke le sta spiegando tutto quello che è accaduto e le motivazioni per le quali si è di nuovo allontanata dal compagno, arriva Bill e questa volta la Logan gli dice chiaramente che non vuole più che si presenti a casa sua senza avvisare e senza essere invitato. Sarebbe meglio, prosegue la donna, se invece di perdere tempo con lei si concentrasse piuttosto sul rimettere insieme il suo rapporto con Katie e ripristinare la loro famiglia. A quel punto, però, lo Spencer svuota il sacco e confessa il motivo per il quale è andato da lei: Katie non ha più intenzione di vederlo e di stare con lui perché ha saputo di quello che è successo fra l’ex compagno e la sorella. Brooke si allarma perché sa che questo episodio elimina per sempre la possibilità di una riconciliazione fra lei e Katie.

