Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 giugno: Hope dice no a…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 12 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 12 giugno, Hope ribadirà ancora una volta a Steffy la sua intenzione di lasciare Liam per il bene di tutti. Steffy proverà, in modo molto altruistico, a farle cambiare idea anche se in fondo al suo cuore ha sempre sperato di poter riconquistare il suo ex marito, anche se non immaginava che sarebbe successo così: la decisione della Logan potrebbe aprirle le porte ad una nuova felicità. Liam avrà modo di confrontarsi con Brooke raccontandole tutta la sua sofferenza per la fine del suo matrimonio. Brooke, però, esorterà lo Spencer a non arrendersi, promettendogli tutto il suo appoggio. A sua volta la donna inizierà a ripensare al suo rapporto con il marito che si è chiaramente schierato dalla parte del figlio Thomas, senza prendere minimamente in considerazione le sue richieste di aiuto. La giornata che Waytt e Flo trascorrono insieme andrà molto bene e fra i due si riaccenderà la vecchia passione mai sopita, accentuando i sensi di colpa della Fulton.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata di Beautiful. Hope e Steffy parlano di come è forte il legame fra la Logan e la piccola Phoebe e si danno come spiegazione il fatto che la bambina sia figlia di Flo, la cugina di Hope. Steffy coglie questo momento di serenità fra di loro per provare a convincerla nuovamente che è una pessima idea quella di lasciare Liam anche perché non è detto che, una volta libero, decidano di tornare insieme. Hope, però, ribadisce che questa è la sua decisione e che non c’è nulla che la Forrester possa dire per farle cambiare idea. Negli uffici della casa di moda, intanto, continua la discussione fra Thomas e Liam. Lo Spencer accusa il suo rivale di aver manipolato la moglie per spingerla a mettere fine al loro matrimonio ma il Forrester, invece, ribadisce che non ha costretto la donna a fare nulla che non desiderasse fare. Indispettito da questa affermazione, Liam afferma che Hope forse potrà anche amare il piccolo Douglas ma non amerà mai Thomas come invece ama il marito.

Pubblicità

Brooke e Ridge discutono sulla situazione di Hope e Liam e la Logan è molto contrariata quando capisce che il marito appoggia l’intenzione di Thomas di mettersi fra sua figlia e il marito. Brooke si rende conto, dopo aver parlato con Hope, che la ragazza sembra ascoltare unicamente quello che dice Thomas e per questo motivo chiede al marito di intervenire e di convincere suo figlio a parlare nuovamente con Hope per persuaderla dall’idea di lasciare Liam. Ridge, però, non è disponibile a fare questo perché ritiene che Hope e Thomas sarebbero una bellissima coppia insieme, così come il ritorno di Liam con Steffy e le bambine potrebbe essere una notizia bellissima. Questa soluzione, quindi, farebbe tutti felici: Liam e Hope devono annullare il loro matrimonio per il bene di tutti, anche se i due ragazzi si amano ancora. Waytt si reca a far visita alla madre ma non la trova perché è partita per il weekend. Incontra invece Flo che ora vive a casa di Quinn: i due ragazzi iniziano a parlare e decidono di trascorrere la giornata insieme per darsi una possibilità di conoscersi di nuovo bene come un tempo e vedere se fra di loro può scoccare di nuovo la scintilla. Flo racconta al ragazzo anche di aver deciso di cambiare il suo cognome in Logan, un omaggio al padre defunto che non ha mai avuto l’opportunità di conoscere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA