Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 giugno: scontro fra Liam e Thomas

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 11 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 11 giugno, lo scontro fra Liam e Thomas si farà sempre più acceso e nessuno dei due si muoverà dalle sue posizioni. Liam rinfaccerà al Forrester che, se anche alla fine Hope dovesse accettare di tornare con lui, sarebbe solo un’unione di convenienza perché lei non lo ama e non lo amerà mai e l’unico motivo per la quale la Logan potrebbe decidere di essere sua moglie è per il bene di Douglas. Thomas, dal canto suo, ignora i commenti di Liam e pensa già alla prossima mossa da compiere in modo subdolo per riuscire a convincere Hope a accettare la sua proposta di matrimonio. Il matrimonio fra Brooke e Ridge, intanto, rischia di naufragare quando la donna scopre che il marito non solo non ha intenzione di parlare con Thomas ma appoggia completamente l’idea del figlio di riconquistare Hope. Brooke non accetta di non avere l’appoggio di suo marito e vacilla nella sua convinzione di amare Ridge.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Steffy è stupita da quello che Liam le sta raccontando e gli propone di parlare con suo fratello per provare a farlo ragionare. Lo Spencer, però, è intenzionato ad affrontare Thomas personalmente perché non vuole che l’uomo abbia la battaglia vinta così facilmente. Precedentemente Steffy aveva proposto al suo ex marito di parlare con Hope ma Liam aveva ritenuto il gesto inutile. Invece è la stessa Hope a presentarsi alla porta della Forrester per parlarle della sua idea. Hope prova a spiegarle che, pur continuando ad amare per sempre Liam, ha deciso che la soluzione migliore per tutti è quello che lei interrompa il matrimonio, per mettere davanti a tutto i bisogni dei bambini. Steffy prova a farla ragionare, dicendole che se anche Liam sarà libero non è detto che loro due torneranno insieme e che comunque può fare il padre lo stesso, anche continuando ad essere il marito di Hope ma la Logan non vuole sentire ragioni. Mentre discutono, la piccola Phoebe si sveglia e Hope si propone di prendere in braccio la bambina per consolarla. A Steffy è subito evidente che il feeling fra le due non si è mai interrotto, neanche con il viaggio a Parigi.

Pubblicità

Ridge concede a Thomas tutto il suo appoggio nella vicenda che lo vede coinvolto con Hope. Il figlio si preoccupa che, avendo dato la sua benedizione all’unione, possa poi avere dei problemi con la moglie Brooke ma Ridge lo rassicura dicendogli che è certo che lui e la moglie riusciranno insieme a superare ogni incomprensione. Poco dopo Ridge torna a casa perché la moglie ha bisogno di lui e trova Brooke in lacrime al pensiero che Hope lasci Liam. Quando però la donna gli racconta quello che ha saputo da sua figlia, resta spiacevolmente sorpresa dal fatto che il marito, invece di appoggiarla, si mostra favorevole all’idea di Thomas di rimescolare le coppie. Brooke, invece, è convinta che la decisione migliore per sua figlia sia di restare con Liam perché, dopo aver tanto lottato per stare con l’uomo della sua vita, se dovesse lasciarlo si pentirebbe presto di averlo fatto. Per questo motivo chiede al marito di parlare con il figlio per convincerlo a parlare a sua volta con Hope e dirle che l’idea di fare la madre a Douglas è davvero assurda. Intanto Liam raggiunge Thomas alla Forrester e molto ironicamente gli fa i suoi complimenti per aver manipolato con abilità Hope e averla convinta a chiudere il suo matrimonio per fare da madre a suo figlio. Il Forrester ancora non sapeva di questa notizia ma non riesce a nascondere la sua felicità, facendo irritare ancora di più Liam.



© RIPRODUZIONE RISERVATA