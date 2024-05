Anticipazioni Beautiful, puntata 17 maggio 2024/ Taylor ha un confronto con Sheila…

La soap tra le più longeve torna con un nuovissimo appuntamento anche domani, 17 maggio 2024, alle 13.45 su Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful ci svelano come reagiranno i protagonisti alla scarcerazione di Sheila, dopo che Bill ha ricattato Steffy e Finn. Taylor si troverà di fronte la sua acerrima nemica, non sarà facile mantenere i nervi saldi senza lasciarsi prendere dalla rabbia. Cosa faranno i nostri protagonisti adesso? Non rimane che scoprirlo nella nuova e attesissima puntata.

Beautiful, anticipazioni 17 maggio 2024: Taylor faccia a faccia con Sheila

Taylor ha scoperto del ricatto di Bill per aiutare Sheila ad uscire di prigione e questo l’ha profondamente turbata. Lo Spencer ha minacciato Steffy e Finn di denunciare la Hayes alla polizia per avergli sparato anni prima se avessero testimoniato contro Sheila. Per questa ragione Taylor ha pensato di sacrificarsi consegnandosi lei stessa alla giustizia, in modo da mettere sotto scacco la diabolica rossa. Steffy, però, ha impedito alla madre di compiere un gesto così estremo e l’ha convinta a ripensarci.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila viene scarcerata per mancanza di prove a suo carico e Taylor si ritrova ad avere un duro faccia a faccia con lei. Cosa si diranno le due donne? Nel frattempo, Carter ha messo al corrente Brooke e Katie della scarcerazione della diabolica rossa…

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle puntate precedenti, Sheila viene scarcerata grazie all’intervento di Bill per impedire che Steffy e Finn testimoniassero. La diabolica rossa è ormai libera e si vive dei momenti intensi con lo Spencer, il quale sembra ormai completamente soggiogato dal suo fascino.

Taylor intende consegnarsi alla polizia per poter consentire a sua figlia di testimoniare contro Sheila, ma Steffy la convince a non farlo. La Hayes ascolta sua figlia, ma intende comunque parlare con Bill per capire cosa lo abbia spinto a proteggere una donna così diabolica.











