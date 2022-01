Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Zende nasconde i sentimenti per Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata 14 gennaio

Nella puntata di oggi, venerdì 14 gennaio, di Beautiful Paris guarda i bozzetti appena realizzati da Zende e si convince che in quei disegni c’è tanto di Zoe. Quando, però, chiede informazioni al diretto interessato, lo stilista riesce a nascondere bene i sentimenti che ancora prova nei confronti della ragazza. In realtà al nipote di Eric Forrester inizia a piacere molto la sorella più piccola della Buckingham e gli fa piacere trascorrere del tempo con lei. Hope e Douglas sono a casa di Thomas, le cui condizioni mentali sono sempre più precarie. A differenza di quanto aveva fino a quel momento detto a Liam per riuscire a tranquillizzarlo, ora anche la Logan si rende conto che il ragazzo si comporta in modo molto strano e non sembra troppo presente a se stesso. Steffy dice chiaramente a Liam di non riuscire più a tollerare la sua continua diffidenza nei confronti di suo fratello.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 gennaio: Paris e Zende si conoscono meglio

Beautiful 13 gennaio, dove siamo rimasti

Cosa è successo nella puntata del 13 gennaio di Beautiful? Liam chiede a Hope come sia possibile che non riesce a rendersi conto del fatto che Thomas non stia davvero meglio come vuole far credere a tutti ma in realtà stia solo fingendo, oltre al fatto che non si può dimenticare tutto il male che ha fatto alla loro famiglia. La Logan non ha certo scordato perché quei periodi nei quali credeva che Beth fosse morta sono stati i più brutti della sua vita, tuttavia il marito le ripete spesso che una delle cose più belle che lei ha fatto nei suoi confronti è stata quella di capire la situazione e permettergli di trascorrere più tempo possibile insieme a sua figlia Kelly, quindi è giusto che ora non si opponga se si dimostra comprensiva nei confronti del rapporto fra Thomas e suo figlio. Liam sembra capire e poi accetta l’invito della moglie a raggiungere Kelly e Steffy per la festa. Più tardi, dopo aver accompagnato la sua ex compagna e la figlia a casa, il personaggio di Beautiful coglie l’opportunità per ripetere ancora una volta tutto il suo disappunto perché sia lei che Hope hanno abbassato la guardia nei confronti di Thomas ma questa volta la Forrester ha una reazione inaspettata.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: Thomas invita a cena Hope e Douglas

La puntata di Beautiful continua con Hope che è da sola a casa con i bambini e riceve la chiamata di Thomas che le chiede se Douglas può cenare a casa sua quella sera perché lo stilista si sente molto solo e gli piacerebbe trascorrere del tempo con il figlio. La ragazza non ha nulla in contrario e così lascia la piccola Beth a casa di Brooke e porta il bimbo lì con l’intenzione di andarsene subito dopo. L’episodio di Beautiful prosegue con Thomas che ha fatto una sorpresa a Douglas, comprandogli diversi giochi e il bambino molto eccitato chiede alla mamma se lo aiuta a montarli. Così Hope decide di restare e Thomas è soddisfatto perché è stato proprio il manichino a suggerirgli quella mossa per riuscire a trascorrere più tempo possibile insieme a lei, così da farle capire che l’unica famiglia che possa farle stare bene è quella con lui e Douglas. Paris è in ufficio con Zende e scherza con lo stilista sul fatto che la sorella stia sempre attaccata a Carter da quando hanno deciso di sposarsi.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 gennaio: nuove allucinazioni per Thomas

Nella puntata del 13 gennaio di Beautiful, Zende ha una reazione abbastanza seccata, che Paris nota, tanto da spingerla a chiedergli se per caso è infastidito dalle nozze. Ovviamente lo stilista cerca in tutti i modi di cambiare argomento senza farle capire di essere effettivamente colpito dalla notizia e così inizia a scherzare sul sorriso contagioso della ragazza. Paris ne approfitta per dirgli che sta facendo pressioni sulla sorella e sul suo fidanzato per scegliere loro due come testimoni, così avranno modo di fare molte foto insieme. Per vedere come proseguiranno le trame di Beautiful, basta seguire la puntata di oggi, 14 gennaio!



