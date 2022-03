Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 marzo: Steffy a Finn, “È te che voglio!”

Beautiful, anticipazioni puntata 15 marzo

Le anticipazioni della puntata di “Beautiful” in onda oggi, martedì 15 marzo 2022, ci rivelano che Zoe non ha preso bene la notizia di avere sua sorella Paris alla Forrester. Quest’ultima stava per ascoltare il suo desiderio, ma è bastato uno scambio di opinioni con Zende per cambiare parere. Difatti Paris ha accettato la proposta di Ridge di lavorare per la Fondazione della casa di moda. Zoe quando scopre come sono andate le cose s’infuria, in realtà la modella è gelosa della sorella, la sua vicinanza a Zende la fa soffrire, è evidente che prova un forte sentimento per il nipote di Eric. Intanto Carter le chiede se vuole sposarlo, Zoe è felice della proposta ma non è convinta di convolare a nozze con l’avvocato. Anche Finn è innamorato di Steffy, tanto da dichiararle il suo amore, ma il fatto che la Forrester abbia deciso di rivelargli di averlo tradito con Liam lo sta destabilizzando. Steffy è convinta che Finn sia la persona giusta per lei, ha portato molta felicità nella sua vita e in quella di Kelly, mentre Liam le ha dato solo dolore, dopo quello che è successo il medico fa difficoltà a credere alle sue parole. Lo stesso succede a Liam che non riesce a farsi perdonare dalla moglie.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Steffy rivela a Finn di essere andata a letto con Liam, il dottore non prende bene la notizia anche se la Forrester cerca in tutti i modi di giustificare il comportamento dell’ex marito. Quando Liam ha visto che Thomas stava baciando Hope è andato via e si è rifugiato tra le sue braccia, poi parlando con la moglie, ha capito che si è trattato di un malinteso ma oramai il tradimento c’era già stato. Il figlio di Bill era sofferente, ma la stilista non avrebbe mai immaginato che avrebbero trascorso la notte insieme. Finn chiede alla donna cosa si aspetta che le dica, gli ha appena rivelato di aver fatto sesso con un altro uomo, cosa dovrebbe pensare di loro due con la foto grande che li ritrae al centro della parete. Steffy cerca di giustificarsi replicando che hanno bevuto un bicchiere di troppo. Finn insiste sulla foto, chiedendole se quell’immagine serva davvero a mostrare a Kelly che i suoi genitori vivono un rapporto armonioso.

Anche Liam rivela a Hope di essere andato al letto con Steffy e in questo momento si detesta e le chiede perdono, sa che la donna può assolverlo perché ha un cuore grande e poi insieme hanno affrontato grandi ostacoli che avrebbero fatto a pezzi qualsiasi altra coppia per sempre, ma il loro amore gli ha fatto superare tutto e in questo momento è un bene per entrambi credere che succeda di nuovo. La moglie conferma di amarlo e di essere amata, ma nonostante il marito sia pentito è anche vero che ama ancora Steffy. Lo Spencer a questo punto implora in ginocchio la Logan di perdonarlo, si odia di essere la causa della sua sofferenza, il giorno del matrimonio le ha promesso di onorarla, rispettarla e amarla, lui ancora l’ama e rivuole il suo matrimonio se solo lei trovasse il modo di superare tutto. Anche Hope rivuole il suo matrimonio ma se il marito l’avesse tradita con un’altra donna l’avrebbe ferita, ma con Steffy cambia tutto, è come se le avesse sferrato una coltellata, in questo momento non ha la forza di superare tutto questo.

Donna è al settimo cielo, Ridge ha appena comunicato a Paris di essere stata assunta alla Forrester. La Logan condivide la scelta del cognato, la ragazza è giovane ed energica, sicuramente porterà una ventata di novità alla Fondazione della casa di moda. Chi invece non impazzisce dalla gioia è Zoe convinta che la sorella avrebbe rifiutato l’incarico, ora non comprende cosa le abbia fatto cambiare idea. Paris non è meravigliata dalla reazione di Zoe perché sa come la pensa a riguardo. In effetti dopo la conversazione avuta con la sorella è andata da Carter per rifiutare la proposta del Forrester, ma contro ogni aspettativa si è tirata indietro. Zoe vorrebbe dei chiarimenti, tutti si aspettano che siano felici solo perché sono sorelle, ma in realtà tra le due Buckingham c’è molta rivalità. Paris tranquillizza la sorella di non essersi messa contro di lei, accettando di operare per la Fondazione non andrebbe ad intralciare il suo lavoro da stilista, ma Zoe è categorica non vuole la sorella alla Forrester. Dopo qualche scambio di opinione, intuisce che il responsabile è Zende, è stato lui a convincere Paris ad accettare l’impiego. La ragazza messa di fronte all’evidenza conferma che dopo aver parlato con Zende ha deciso di lavorare alla Forrester ma in un settore diverso da quello di Zoe, il nipote di Eric l’ha convinta ad accettare il lavoro, in quel momento stava pensando solo a cosa facesse bene al suo futuro, ma Zoe reagisce male, è forse gelosa della sorella perché ancora il suo cuore batte per Zende?



