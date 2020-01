Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Steffy mamma bis grazie a…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 GENNAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler l’appuntamento pomeridiano di oggi, 18 gennaio, con Beautiful ci porterà a chiederci se davvero il rapporto tra Thorne e Katie sia così stabile o se, come spesso è accaduto nella soap americana, dovremmo ancora fare i conti con una storia d’amore destinata a fallire miseramente. Il cambiamento avvenuto in Bill sembra infatti aver innescato in lui il desiderio di recuperare il rapporto con il figlio Will. Questo ha portato inevitabilmente a trascorrere anche più tempo con Katie. Il fatto che tra i due sembra esser ritornata l’intesa perfetta di un tempo non è sfuggito nè agli occhi del piccolo Will, nè tantomeno a quelli di Thorne. Il fratello di Ridge è arrivato a temere che il riavvicinamento possa mettere in pericolo la sua relazione con Katie. Sarà davvero così? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri, venerdì 17 gennaio 2020, di Beautiful vedremo infatti Hope fare ancora i conti con quel tremendo dolore che l’ha colpita subito dopo la morte della sua piccola Beth. La figlia di Brooke sembra infatti essere scivolata in una depressione così profonda che nessun tentativo, neppure quelli di Liam, riescono a dare qualche risultato. Intanto Steffy e Taylor appaiono raggianti per quell’opportunità offerta dal dottor Reese di poter dare una famiglia alla figlia di Flo. La donna tuttavia, pur interpretando magistralmente il suo ruolo di madre impossibilitata a dare un futuro alla piccola Phoebe e desiderosa di poterle invece offrire il meglio, viene però assalita da mille dubbi. Se inizialmente venire a conoscenza del segreto confessatole dal dottor Reese sullo scambio delle culle non aveva dato particolari pensieri, adesso la giovane donna teme che invece con il tempo la verità possa venire a galla e ritorcersi anche contro di lei, che si è prestata a questo complotto ideato dal ginecologo solo in nome dell’amore che prova per lui. Riuscirà davvero a portare a termine il suo compito senza nessun intoppo, oppure la sua paura unita al senso di rimorso che sembra aver iniziato ad assalire il giovane medico, finiranno per portare a galla la verità e rivelare che Phoebe è in realtà la piccola Beth? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche ora. Una nuova avvincente puntata di Beautiful andrà infatti in onda domani, sabato 18 gennaio, come sempre su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA