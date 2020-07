Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 luglio: Thomas dirà la verità a Steffy?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 LUGLIO

Nella puntata di oggi, giovedì 2 luglio, di Beautiful, Thomas sarà sul punto di confessare tutta la verità a Steffy ma vedendo la sorella così felice con l’uomo che ha sempre amato, lo blocca e alla fine decide di non rivelare nulla. Tuttavia Thomas continuerà ad avere in mente l’idea di dire almeno a Hope la verità e si recherà a casa Forrester per parlare con la ragazza. Qui Hope sta cercando di superare il dolore per la fine del suo matrimonio con Liam, grazie all’aiuto e alla vicinanza di sua mamma Brooke. A risollevarle veramente il morale, però, sarà Douglas che le porterà un mazzo di fiori per farla sorridere, riuscendo ancora una volta a fare breccia nel suo cuore. Intanto la discussione fra Zoe, Flo e Xander sarà sempre più accesa, con la Buckingham convinta che presto finiranno in prigione, incurante delle rassicurazioni del fidanzato. La ragazza immagina che Thomas stia già raccontando tutto a Steffy e non sa cosa aspettarsi dalle dirette interessante né quale sarà la reazione della famiglia Logan.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo ha raccontato tutto a Thomas e poi lo prega di non rivelare nulla a Hope e Steffy. Il ragazzo non è d’accordo e dice che questo segreto è troppo grande ed è giusto che le dirette interessate sappiano con esattezza tutto quello che è accaduto, per rimettere le cose a posto. La Fulton, allora, prova a far leva sui desideri del Forrester, dicendogli che se si verrà a sapere che Beth è ancora viva, Liam e Hope torneranno insieme e per lui non ci saranno sperance, nè potrà dare una madre a Douglas come sperava. Pur consapevole di questo, Thomas è deciso a raccontare a tutti la verità, anche nella speranza che Hope gli sia riconoscente per avergli ridato la sua bambina. Esce quindi da casa Forrester per recarsi da Steffy, mentre Flo convoca subito Xander e Zoe per dire loro che Thomas sa tutto e sta andando dalla sorella. Zoe è molto agitata e fra lei e Flo scoppia una lita nella quale le due ragazze si accusano a vicenda di essere la principale responsabile di questa situazione. Xander prova a sedare gli animi dicendo che farà di tutto affinché nessuna di loro due vada a finire in prigione, ma Zoe è molto scettica su questo.

Liam è a casa di Steffy e racconta alla ragazza della fine del suo matrimonio con Hope, pur se ammette di amarla ancora molto. La Forrester sembra sinceramente dispiaciuta per lui e si offre di fare qualcosa per farlo sentire meglio ma Liam chiede solo di poter trascorrere più tempo con lei e le bambine. A quel punto Steffy gli propone di andare a vivere con loro, nella stanza degli ospiti e Liam accetta volentieri, poi Phoebe dalla sua stanza inizia a piangere e il ragazzo si alza per andare a consolarla. In questo momento arriva Thomas che dice alla sorella di doverle dire una cosa molto importante a proposito di Phoebe, un segreto che cambierà per sempre la sua vita e quella delle bambine. Il ragazzo farfuglia di volerle bene e di non voler essere proprio lui a darle questo dolore ma la bambina non è sua figlia, ha già una madre alla quale è stata sottratta ed è giusto che le cose tornino al loro posto. Steffy non capisce cosa il fratello gli voglia dire e inizia a preoccuparsi, ma proprio in quel momento rientra Liam il quale aggredisce subito Thomas dicendogli che non vuole vederlo perché sa benissimo che è proprio a causa delle sue manipolazioni che il suo matrimonio con Hope è giunto al capolinea.



