Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: Brooke in crisi e Ridge…

Beautiful, anticipazioni puntata 22 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 22 gennaio, Donna non può negare la sua preoccupazione su quello che Hope sta tentando di fare perché pensa che sia molto pericoloso. Intanto la ragazza va avanti per la sua strada, convinta di poter fare leva sull’interesse che Thomas prova nei suoi confronti per fargli firmare i documenti dell’adozione di Douglas. Steffy dice a Liam che trova che l’interesse della Logan nei confronti di Douglas sia abbastanza morboso e per questo motivo il giorno dopo decide di chiamare il fratello e invogliarlo a non accettare per alcun motivo di cedere letteralmente suo figlio ad Hope. Mentre Liam pensa di non voler adottare il bambino visto che una sua famiglia ce l’ha, Thomas fa di tutto per restare da solo con Hope e le dice che è molto dispiaciuto per aver rovinato tutto mantenendo il segreto di Beth. Shauna, sempre più attratta da Ridge, è sempre più convinta di riuscire a conquistarlo e il Forrester non fa nulla per farle cambiare idea.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Liam è a casa con Beth e la bambina non dà segno di voler dormire. Per questo motivo cerca di intrattenerla in ogni modo fino a che non riceve una telefonata di Steffy che dice di aver saputo da suo fratello che Liam e la bambina sarebbero stati da soli quella sera. Lo Spencer, così, si reca a casa della Forrester e trascorre una piacevole serata con lei e le due bambine. È evidente che fra i due c’è molta complicità e per questo motivo lo Spencer si sente libero di poter dirle di essere molto preoccupato per l’interesse che Hope mostra nei confronti di Douglas. Anche lui certamente vuole bene al bambino ma pensa che lei dimostri uno strano atteggiamento che potrebbe indurla ad avere un atteggiamento sbagliato anche nei confronti di Thomas. Steffy cerca di evitare di parlare male della sua rivale e di godersi il momento insieme all’uomo che ama. A casa di Brooke la Logan riceve una visita di Donna che sta per andare ad una festa ma è passata per fare un saluto alla sorella e sapere come stia. Quando Brooke si sfoga e le racconta del piano di Thomas per conquistare la fiducia di Thomas e convincerlo a firmare i documenti dell’adozione, la sorella resta senza parole.

Festa di Halloween con proposta indecente..

A casa Forrester la festa procede tranquilla fino a quando non arriva Hope. È evidente che Douglas sia molto felice per avere la sua mamma alla festa e si diverte moltissimo a fare tutti i giochi che Quinn ha pensato per gli invitati. Anche Thomas è molto felice di averla all’evento e non riesce a trattenere la sua emozione parlando con il padre, al quale dice addirittura che vedere il bambino e la Logan insieme gli dà la certezza di aver scelto la madre giusta per suo figlio. Ridge è molto preoccupato per quanto ascolta perché teme che il figlio si lasci abbindolare dai modi gentili della ragazza, avendo intuito che le sue intenzioni sono in realtà ben altre. Quinn, comunque, fa di tutto per far divertire il piccolo tanto che alla fine della festa è molto stanco. Quando Douglas chiede se mamma Hope può metterlo a letto, la Logan chiede il permesso al padre. Poi una volta soli Hope ribadisce il suo desiderio di far parte della vita di Douglas per sempre e Thomas sottolinea che lui è ben felice di questo, ma far parte della vita del bambino vuol dire incontrare anche suo padre. Hope dice che ne è consapevole e che vuole mettere una pietra sopra sul passato, pensando solo a trovare il modo per andare d’accordo per il bene di Douglas.



