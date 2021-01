Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: Liam e Steffy vicini mentre…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 21 gennaio, Liam pensa che Hope abbia voluto trascorrere delle ore con Douglas e per questo motivo accetta l’invito di Steffy e porta Beth a casa sua, per trascorrere una serata insieme alle due sorelline. Il clima fra i due è molto disteso e mentre le bambine si divertono insieme gli adulti ne approfittano per ricordare i bei tempi insieme, quando erano una coppia felice. Liam ammette con Steffy che uno dei motivi per cui l’ha sempre apprezzata tanto è la sua sincerità visto che, nel bene o nel male, la ragazza gli ha sempre detto ogni cosa. Lo Spencer sente che invece con Hope c’è qualcosa che gli sfugge, non immaginando che la compagna sta per tentare un approccio sensuale con Thomas per riuscire a convincerlo a darle la custodia di Douglas. Steffy, invece, è felice per la bella serata ma amareggiata allo stesso tempo perché le fa toccare con mano quello che avrebbe potuto avere e che invece ha perso per colpa dele bugie di suo fratello.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Thomas pensa davvero che Hope abbia colto la scusa della festa di Douglas per trascorrere del tempo con lui e non solo con il bambino e per questo motivo ricomincia a tramare per agevolare la situazione. Nel tentativo di liberarsi di Liam e allo stesso tempo di riconquistare il perdono di Steffy, chiama la sorella e le racconta della festa di Douglas e della decisione di Hope di partecipare da sola. Per questo motivo invoglia la sorella a chiamare Liam e di invitarlo a casa sua, approfittando della situazione. Steffy resta molto stupita ma riflettere sul consiglio. Brooke invita Hope ad essere molto cauta perché pensa che non raccontare nulla a Liam di quello che ha in mente può compromettere il loro rapporto. Hope, però, le spiega che il compagno non capirebbe le sue intenzioni e per questo non deve sapere nulla. La conversazione viene poi interrotta dall’arrivo di Liam che resta molto stupito quando sente che Hope ha deciso di passare alla festa a casa di Eric per trascorrere del tempo con Douglas invece di trascorrere il primo Halloween insieme a lui e alla piccola Beth. Hope promette che tornerà presto ma Liam è sinceramente dispiaciuto perché la ragazza ha preferito un estraneo alla sua famiglia.

Shauna ci prova ancora con Ridge e…

Shauna sente che sta guadagnando posizioni nei confronti di Ridge e per questo motivo si veste di tutto punto per partecipare al party. Quinn vede di buon occhio l’interesse dell’amica per il figliastro e per questo motivo parla con Ridge e gli dice che nella vita le persone devono avere una seconda opportunità e che se lui riuscisse a mettere da parte il rancore che ha nei confronti di Flo e iniziare finalmente ad apprezzare le qualità di Shauna. Eric appoggia l’affermazione della moglie, tanto che ha deciso comunque di ospitare Shauna nella depandance per tutto il tempo che la donna desidererà. Ridge sembra essere molto più morbido nei confronti della Fulton, soprattutto perché Flo ha deciso di donare un rene a Katie salvandole la vita, e di questa cosa si rende conto anche Thomas. Quando proprio Thomas chiede a Quinn di poter parlarle da soli e la ringrazia per tutto quello che sta facendo per lui e Douglas, il loro discorso cade su Shauna e Ridge e il ragazzo le dice che sarebbe molto felice se fra il padre e la Fulton succedesse qualcosa perché lui non fa parte della schiera dei fans di Brooke. Anche Quinn conferma di non far parte degli amici Brooke e di volere molto bene a Shauna tanto da sperare che possa di nuovo trovare l’amore.



