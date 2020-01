Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 gennaio: Ridge fiuta l’inganno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO

Nella nuova puntata di oggi, 23 gennaio, di Beautiful vedremo che Florence si insospettirà a causa dei continui atteggiamenti strani nei suoi confronti da parte di Reese. La donna, dopo essersi trasferita in casa del dottore, crederà di poter finalmente realizzare con lui il suo sogno d’amore, ma le cose non andranno perfettamente come lei aveva pensato. Hope vedrà per la prima volta Phoebe e la stringerà tra le braccia. In quell’istante sentirà una forte emozione e questo la meraviglierà parecchio. Intanto, Reese vorrebbe ottenere al più presto il resto del denaro derivante all’adozione di Phoebe. In questo modo, il medico potrà ripagare tutto il suo debito con il suo strozzino ed essere finalmente libero. Reese inoltre desidererebbe sbarazzarsi di Florence, ma capirà di non poterlo ancora fare. Dopo aver parlato con Taylor, Ridge capirà che probabilmente Steffy ha adottato così velocemente la sua bambina, perché l’adozione non è avvenuta rispettando le regole dovute. Alla fine si confiderà con Brooke e i due successivamente incominceranno ad indagare su questa situazione.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, si è assistito al fatto che Reese ha iniziato una relazione con una donna di nome Florence. L’uomo ha convinto la giovane a fingere di essere una ragazza con dei grossi problemi economici, mamma da poco tempo di una splendida neonata senza padre. Florence, quindi, è stata coinvolta nel grande imbroglio dell’adozione di Phoebe, che è in realtà Beth, ed ha accettato di farlo, in quanto perdutamente innamorata del ginecologo. Steffy, dunque, ha adottatto una tenera bambina ed è riuscita a dare una sorellina a Kelly. La ragazza è stata molto felice per la sua decisione, anche perché in questa scelta è stata fin da subito appoggiata da Liam. Lo Spencer, però, non può immaginare che la nuova figlia della sua ex compagna altri non è che Beth. Dopo essere riuscito a far adottare Phoebe, Reese è poi riuscito a tenere per il momento a bada il suo strozzino, e a fargli promettere di non attentare alla vita di Zoe. Brooke sta continuando ad indagare su quello che è successo veramente la notte in cui è nata la nipote, inoltre il fatto che Steffy sia stata in grado di adottare la sua piccola così rapidamente, l’ha insospettita parecchio. Liam prende in braccio Phoebe. Il giovane subito nota che la nuova arrivata assomiglia tantissimo a Kelly, e questo fatto lo sconvolge un po’. Successivamente, Taylor va a trovare Steffy nella sua casa di Malibù. La ex psichiatra vede che la figlia è molto preoccupata e le chiede delle spiegazioni. A quel punto, la giovane Forrester confessa alla madre che ha paura, in quanto teme che Florence possa cambiare idea sull’adozione e riprendersi da un momento all’altro la sua piccola. Dopo aver ascoltato le parole di Steffy, Taylor la tranquillizza e le dice che Phoebe rimarrà per sempre con lei. Nessuno può però ancora immaginare che l’arrivo di questa neonata renderà tutto complicato e che ci sarà un inaspettato colpo di scena! Successivamente, la ex psichiatra va a parlare con Ridge. La donna racconta allo stilista che la loro figlia è riuscita finalmente ad adottare in breve tempo una bambina. Nell’apprendere questa notizia, il Forrester non si mostra però molto contento. L’uomo infatti comincia a sospettare che il procedimento di adozione non sia avvenuto nel pieno rispetto delle regole.

