Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 giugno 2020: Liam lascerà andare Hope?

Beautiful, anticipazioni puntata 23 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 23 giugno, Liam avrà modo di confrontarsi con Ridge il quale gli dirà senza troppi giri di parole che il suo posto è accanto a Steffy e che non deve rendere vano il sacrificio di Hope ma deve rimettere insieme la sua famiglia. Liam si sentirà ancora molto confuso su quello che dovrà fare della sua vita ma inviterà Steffy e le bambine a trascorrere la giornata insieme. Flo incontrerà Hope in ufficio e farà di tutto per convincerla la cugina che lasciare Liam solo perché Beth è morta è una decisione sbagliata della quale si pentirà e che potrebbero ancora essere felici insieme, magari provando ad avere un altro figlio. Nonostante la Logan confesserà a Flo di amare ancora molto Liam, tuttavia resterà convinta della dolorosa decisione presa e per questo motivo chiamerà l’avvocato Carter per chiedergli di preparare tutta la documentazione necessaria per procedere con il divorzio.

Beutiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope e Liam si dicono per sempre addio e la ragazza chiede al marito di raggiungere Steffy per iniziare una nuova vita con lei ma lo Spencer le risponde che non sa cosa sarà della sua vita e che per il momento preferisce trasferirsi da Waytt. Il giorno dopo Hope riceve al cottage la visita di Brooke che vuole sapere come sia andata la serata fra i due ragazzi. La figlia le conferma che si è trattata di una serata perfetta, grazie all’impegno di Liam affinché fosse tutto come lei lo desiderava. Hanno cenato a lume di candela, visto vecchie foto, parlato di tutti i ricordi che li legano e dei bei momento che hanno trascorso insieme. Brooke usa questo racconto per far notare alla figlia quanto il marito sia ancora innamorato di lei e non intenda rinunciare al matrimonio. Hope, però, specifica che ormai non si tratta più di quello che desidera lei oppure Liam né dell’amore che esisterà sempre fra loro due ma solo di quello che è meglio per le bambine e avere il padre con loro è sicuramente la soluzione migliore. Per questo Hope non tornerà sui suoi passi e dice alla madre di essere pronta a firmare le carte relative al divorzio.

Liam ha trascorso la notte da Waytt e poi ha raggiunto casa di Steffy per trascorrere un po’ di tempo con le bambine. A casa della Forrester c’è anche Ridge che chiede al ragazzo quali siano le sue intenzioni ora che il suo matrimonio è finito ma Liam gli risponde che non sa assolutamente cosa sarà del suo futuro e che al momento vive giorno dopo giorno in attesa di capire cosa fare. Quando Ridge va via, Steffy dice a Liam che a casa sua sarà sempre il benvenuto e il ragazzo ricambia tanta disponibilità proponendo alla ragazza di badare a Phoebe mentre lei porterà Kelly dal pediatra. Waytt ha raggiunto Flo a casa Forrester e trova la ragazza ancora da sola. Lo Spencer vorrebbe approfittarne per ricreare il clima intimo che c’era stato l’ultima volta, ma in realtà la ragazza vuole notizie di Hope e si rammarica molto di sapere che la cugina ha definitivamente lasciato il marito. Waytt è dispiaciuto di vedere la fidanzata così turbata e la invita a godersi il momento e la fortuna che le sta capitando perché quello che succede a Hope e Liam non è colpa sua e deve invece pensare a sfruttare al massimo le cose belle che le stanno accadendo perché se le merita tutte. Flo non dice nulla perché sa che sta custodendo un pesante segreto ma si lascia travolgere dall’entusiasmo di Waytt e si abbandona alla passione con il ragazzo.



