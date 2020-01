Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: un lieto fine per tutti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 GENNAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler americani di Beautiful, il dottor Reese nella puntata di domani, venerdì 24 gennaio, ad affrontare nuovamente Liam e Hope che gli chiederanno ancora cosa sia realmente avvenuto negli attimi in cui la giovane Logan ha perso i sensi. Il medico, che pensava di esser riuscito a chiudere felicemente tutto il suo raggiro, si ritroverà ancora davanti al pericolo che la verità possa venire a galla, provocandogli ben più problemi di quelli che avrebbe voluto risolvere con lo scambio delle culle all’insaputa di tutti. Sicuramente queste ultime puntate di gennaio hanno ancora molto da rivelarci e non mancherà occasione per ritrovarci ancora a trattenere il fiato. Negli appuntamenti pomeridiani con Beautiful avremo modo di scoprire se davvero il dottor Reese riuscirà a farla franca o se i sospetti che ormai si sono accesi su di lui finiranno per travolgerlo insieme a Flo in una valanga di problemi che potrebbero anche portare i due dietro alle sbarre.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Beautiful abbiamo potuto osservare l’atteggiamento sospettoso di Florence, che deriva dai comportamenti strani del dottor Reese nei suoi confronti. Se in un primo momento la donna aveva visto nel suo trasferimento a casa del bel ginecologo la possibilità di poter finalmente coronare il suo sogno d’amore, alcuni atteggiamenti del medico sembrano invece rivelarle una strana impazienza di chiudere in fretta tutta la questione dell’adozione e potersi finalmente liberare di tutti, lei compresa. Il dottor Reese infatti freme per avere il resto del denaro pattuito per l’adozione della piccola Phoebe da parte di Steffy, in modo tale da poter saldare il suo debito e far perdere definitivamente le proprie tracce. Se da un lato vorrebbe potersi liberare subito anche di Flo, il medico avverte che questo lo esporrebbe ad un rischio enorme, in quanto la donna è a conoscenza del suo segreto e potrebbe davvero metterlo nei guai. Intanto Hope ha modo di prendere in braccio la neonata e si scopre improvvisamente emozionatissima davanti a quel corpicino che le dona mille sensazioni. Sicuramente la figlia di Brooke non immagina che quella che sta tenendo in braccio è proprio sua figlia Beth, che la giovane crede invece morta a causa dello scambio di culle architettato dal dottor Reese. Ma c’è qualcosa che lascia perplesso Ridge. Il rampollo di casa Forrester è infatti convinto che alla base di quella adozione così veloce vi sia un mancato rispetto delle regole ed inizia ad interrogarsi su cosa possa davvero nascondersi dietro. Insospettito confida i suoi dubbi a Brooke, che inizierà ad indagare al suo fianco. Quello che potrebbe venir fuori ha tutta l’aria di essere qualcosa di molto sconvolgente, che potrebbe coinvolgere anche il medico e la giovane donna che, innamorata di lui, si è prestata al suo gioco. Davvero Hope potrà smettere di piangere la morte della piccola Beth e ritrovarla invece in perfetta salute a casa di Steffy? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento, in onda domani come sempre su Canale 5.

