Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Thomas scopre la verità su Liam e Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata 24 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 24 marzo, della soap opera “Beautiful” Finn vuole delle risposte da Steffy sul suo rapporto con Liam, che non deve usare Kelly per vedere ogni volta che vuole Steffy e soprattutto deve smetterla di correre da lei quando ha un momento di crisi con Hope. Il medico ha intenzioni serie e potrebbe essere anche suo il figlio che aspetta la Forrester, se così fosse vuole costruire una famiglia con la stilista e Liam deve starne fuori. Thomas per caso ascolta la conversazione tra Liam e Hope e viene a conoscenza che lo Spencer è andato al letto con la sorella: approfitterà di questo momento di debolezza della Logan per farsi avanti con lei? Oppure si metterà da parte e assistere in silenzio come evolverà la faccenda?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 marzo: Summer indaga su Sally Spectra

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Flo chiede a Summer se ha ancora domande da fare su Sally, la ragazza risponde che Wyatt è stato esauriente, ma la fidanzata dello Spencer replica che il racconto del giovane non scalfisce neppure la superficie c’è molto da sapere quando si tratta della Spectra. Finn è furioso con Liam e non trattiene il suo rancore, rivela a Steffy che l’uomo dà troppe cose per scontato, entra ed esce nella vita della Forrester come se niente fosse, disinteressandosi dei sentimenti dell’ex moglie. Finn è stato chiaro con Steffy se il bambino è suo metterà fuori dalla porta Liam per sempre. Ogni volta le sventola davanti il futuro che potrebbero avere con la figlia che condividono insieme, senza certezze. Steffy spera in cuor suo che il bambino sia del medico e si augura di costruire il loro futuro insieme, i suoi sentimenti per Finn sono forti, lo ama e desidera ardentemente che il figlio che sta crescendo in grembo sia il suo. Liam ancora non sa darsi pace, cerca il perdono da parte di Hope che non arriva. É successo di nuovo, al primo problema che ha avuto con la moglie è corso da Steffy e ci è finito al letto. È accaduto in passato, nella medesima situazione è nata Kelly, ora è capitato un’altra volta e c’è sempre di mezzo un figlio. Lo Spencer spera nella bontà della Logan per tornare a vivere con lei, la loro piccola e Douglas, ma questa volta il muro che la ragazza ha edificato è troppo alto e per Liam rappresenta un ostacolo insormontabile.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 marzo: arriva Summer Newman!

Nonostante le suppliche di perdono da parte di Liam, la Logan fa fatica a credere che il marito abbia messo in dubbio la sua fedeltà, quello che in questo momento la ferisce è pensare che l’uomo abbia creduto che lei potesse lasciarsi abbindolare da Thomas e cadere tra le sue braccia. Anche lo Spencer non si spiega come ha fatto a credere che sua moglie stava baciando il Forrester: un malinteso ha distrutto tutto quello che fino a quel momento avevano costruito. Liam detesta quello che ha fatto, ora vuole solo essere perdonato dalla moglie e le chiede di essere comprensiva. Quel bambino magari non è suo, ma se lo fosse sarà amato e curato, ma la vita che vuole è stare accanto a Hope e vuole sentire dalla sua voce che è disposta a perdonarlo e a fare quello che lui non sarebbe capace di fare. Steffy pare che voglia rompere qualsiasi legame con lo Spencer, i suoi occhi e il suo cuore sono solo per Finn, ma il medico ha difficoltà a credere alle parole della stilista è troppo coinvolta sentimentalmente con l’ex marito che con il pretesto di essere il padre di Kelly non riesce ad uscire dalla sua vita. Finn ama Steffy e sarebbe contento di diventare padre ma dalla Forrester vuole certezze e le chiede cosa prova per Liam. Flo intanto non vede l’ora di svuotare il sacco e raccontare a Summer il lato oscuro di Sally Spectra.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 marzo: Zende respinge Zoe

© RIPRODUZIONE RISERVATA