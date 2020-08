Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 agosto 2020: Thomas fallisce ancora?

Beautiful, anticipazioni puntata 25 agosto 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 25 agosto, la messinscena messa in atto da Thomas in un primo momento non sembra avere i risultati sperati. Quando Douglas consegna a Hope l’anello di fidanzamento e le chiede di diventare la sua mamma, la ragazza si mostra abbastanza infastidita, convinta che sia stato proprio Thomas a spingere il bambino a compiere questo gesto. Ma, coerente al suo stile, il Forrester nega tutto e dichiara di essere stato del tutto all’oscuro delle intenzioni del bambino prima di quel momento. Poi, però, non si lascia sfuggire l’occasione per pungolare Hope e spingerla a dare una risposta: lei è sconvolta e non sa che cosa fare. Thomas è convinto di avere ormai la giovane in pugno e di essere ad un passo dall’ottenere quello che vuole ma non sa che c’è qualcuno che non si rassegna alla sua prepotenza ed è intenzionato a fare di tutto per far emergere la verità: si tratta di Xander che è più che mai deciso a smascherare il suo coinvolgimento nella morte della giovane Emma.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Dopo aver detto per sempre addio a Liam, Hope è molto triste e pensierosa perché ha capito che la sua vita deve andare avanti ma allo stesso tempo sa che non troverà mai un altro amore come quello del suo ex marito. Tuttavia aver saputo che lui è riuscito a superare la perdita di Beth e la fine del loro matrimonio grazie alla vicinanza di Steffy e delle bambine, da un lato l’ha fatta soffrire ma dall’altro sa che è stata lei a volerlo, quindi ora non può lamentarsi. Thomas approfitta come sempre di questa situazione e, con la scusa di volerla consolare, la invita a mangiare un gelato e a vedere i fuochi d’artificio quella sera stessa in compagnia sua e del piccolo Douglas. In realtà si tratta dell’ennesima scusa per portare avanti il suo piano: ha istruito il bambino affinché dia al posto suo l’anello di fidanzamento alla giovane Logan, chiedendole in maniera ufficiale e formale di diventare la sua mamma. Il Forrester, infatti, ha capito che il punto debole di Hope è proprio il bambino, che rappresenta il figlio che non ha mai avuto, e per questo intende sfruttare la sua tenerezza per convincere finalmente la giovane a cedere e a sposarlo.

La conversazione fra Thomas e Hope viene interrotta dall’arrivo di Brooke e Ridge e il giovane Forrester va via immediatamente. La madre di Hope non perde occasione per mettere in guardia nuovamente la ragazza dall’ossessione che il figliastro sembra provare nei suoi confronti, invitandola addirittura a non accettare l’invito per quella sera, ma questa volta Hope è determinata e zittisce Brooke dicendole che è arrivato il momento di guardare al futuro, soprattutto ora che Liam e Steffy sono tornati insieme e che non c’è più motivo per essere legata al passato. Mentre la Logan senior è molto dispiaciuta per questa notizia, poiché da sempre è convinta che nonostante tutto ci sia davvero un grande amore fra la figlia e lo Spencer, Ridge invece è felice di sapere che tutto sta andando secondo i suoi desideri. Intanto a casa di Steffy, Liam racconta alla compagna che cosa si sono detti il giorno prima con Hope e ribadisce il fatto di essere estremamente preoccupato per il futuro della ragazza, soprattutto perché Thomas continua a ronzarle intorno. Steffy, però, non vuole credere che tutto quello che è accaduto sia frutto di un progetto di suo fratello e invita Liam ad avere più fiducia nelle decisioni di Hope e soprattutto a lasciarle il suo spazio per darle modo di progettare la sua nuova vita, magari proprio accanto a Thomas.



