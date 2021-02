Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Hope tentata da Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 25 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 25 febbraio, Hope sembra tentata dalla proposta di Thomas, anche perché vorrebbe mettere da parte tutti i rancori nel tentativo di garantire a Douglas il futuro migliore. Tuttavia non è convinta di voler tornare a lavorare a stretto contatto con lo stilista e per questo prende tempo e non gli dà una risposta definitiva. Nel frattempo Steffy e Liam si trovano in disaccordo su chi fra Thomas e Hope abbia manipolato l’altro per riuscire ad ottenere quello che desidera. Entrambi, però, sono d’accordo sul fatto che Hope non metterebbe mai in pericolo la sua relazione con Liam, dopo tante traversie per riuscire a stare insieme. Ridge dice a Brooke che non vuole rinunciare a lei perché pensa che sono stati da sempre destinati a stare insieme. Nonostante questo, però, non può sopportare l’idea che la moglie non accetti suo figlio e quando le chiede di fare un passo indietro e la Logan rifiuta, Ridge mette la sua firma sui documenti per il divorzio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Steffy ammette con Hope che non riesce ancora a perdonare suo fratello perché uno dei dolori più grandi che abbia mai provato è stato proprio quello legato alla perdita di Phoebe. Tuttavia suo padre crede che Thomas abbia davvero capito il suo errore e sia pentito, quindi pensa di non poter avercela con lui per tutta la vita. Poi accusa la ragazza di aver usato la sua influenza sul fratello per riuscire ad ottenere quello che desiderava, ossia Douglas, e per questo non potrà mai perdonare neanche lei. Subito dopo Steffy raggiunge l’ufficio della Spencer per fare un saluto a Liam ma trova il ragazzo molto pensieroso. Il giovane, infatti, in precedenza è stato alla Forrester per parlare con Thomas ed è molto turbato perché è convinto che il giovane stilista sia davvero squilibrato e teme per la sua vicinanza con Hope. Steffy pensa che suo fratello abbia sicuramente dei problemi ma ritiene che gran parte dei suoi problemi derivino da Hope e dalle sue manipolazioni nei confronti del ragazzo che ha notoriamente un debole per lei.

Thomas prova a parlare con Hope della collezione e…

Liam in mattinata aveva fatto visita a Thomas per mettere in chiaro che lo tiene d’occhio e che ha capito che la decisione di cedere la metà della custodia del figlio è stata presa non nell’interesse del bambino ma perché spera di poter conquistare il cuore della Logan. Lo intima, quindi, a non intromettersi nella sua famiglia perché è proprio questo che sono lui, Hope e Beth ma il Forrester ribatte che anche lui, Hope e Douglas lo sono. I tentativi di Thomas di conquistare la Logan, quindi, non si fermano e invita la ragazza in ufficio per mostrarle gli ultimi bozzetti che ha realizzato per Hope For The Future. Con l’aiuto del figlio e di un cartellone realizzato dal bambino, poi, prova a convincere Hope a tornare a lavorare alla sua collezione, visto che non è possibile ottenere successo senza il suo fondamentale apporto. Ridge ha ritirato dall’avvocato i documenti per il divorzio e Shauna è molto felice, perché pensa che così ci sarà un futuro per la loro storia. Quando però il Forrester le dice che, prima di chiudere il suo matrimonio, vuole tentare un’ultima volta a risolvere le cose, la Fulton ci resta molto male ma l’uomo le chiede di capire e le spiega che non può pensare di cominciare una nuova vita se prima non fa di tutto per salvare la sua famiglia, anche se sa che è molto difficile. Ridge va quindi da Brooke e le dichiara tutto il suo amore, porgendole i documenti da firmare.



