Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: Steffy felice con Phoebe ma Hope..

Beautiful, anticipazioni puntata 25 gennaio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler americani, nella puntata di oggi di Beautiful potremmo vedere Ridge nutrire molti sospetti sulla vicenda dell’adozione. Sebbene neppure lui possa neanche lontanamente immaginare la verità, appena informato da Taylor del fatto che Steffy ha adottato una neonata rimane stupito dalla grande rapidità con cui è stata portata avanti tutta la pratica. Nel timore che sua figlia sia stata truffata il rampollo di casa Forrestwer inizia a nutrire dei sospetti sul dottor Reese. Certo non può sapere che il ginecologo è sotto l’assedio dei suoi aguzzini, che hanno minacciato di far del male a sua figlia Zoe se non restituirà il denaro avuto in prestito. Fin dove condurranno le indagini di Ridge? Riusciranno a scoprire che si tratta di un’adozione portata avanti con la complicità di un finto legale, oppure arriveranno a scoprire che anche Flo non è, come afferma di essere, la madre della piccola Phoebe? Se si spingesse così avanti potrebbe anche arrivare ad intuire molto di più di quanto immagina. Per sapere cosa ci riservano le indagini di Ridge Forrester non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con Beautiful, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri di Beautiful abbiamo potuto assistere alla crescente preoccupazione di Florence, che sa benissimo che qualora venisse a galla il tremendo segreto che condivide con il dottor Reese, anche per lei si aprirebbero le porte del carcere. A questo sembra aggiungersi l’inquietudine di aver fatto tutto per niente. La donna infatti aveva deciso di tenere per se quella confessione che il ginecologo le aveva fatto riguardo allo scambio delle culle ed aiutarlo a portare a termine il suo piano con la sola speranza che dopo avrebbero finalmente potuto vivere la loro storia d’amore. Ma sono molti i dubbi che la assalgono adesso, davanti al comportamento del medico che invece sembra dirle che lui non ha mai avuto intenzione di dare inizio ad una relazione tra loro due. Mentre Ridge e Brooke iniziano ad indagare insospettiti da quell’adozione avvenuta in tempi così brevi, il dottor Reese si trova ancora una volta faccia a faccia con Liam e Hope che chiedono solo la verità. La ragazza si era recata alla clinica per una visita che le desse almeno la speranza che dopo il distacco della placenta che ha causato la morte di Beth lei potrà affrontare in futuro una nuova gravidanza. Quando incontra il dottor Reese però non resiste alla tentazione di chiedergli per l’ennesima volta cosa sia realmente accaduto alla clinica negli attimi in cui la giovane Logan ha perso i sensi. Nei due ragazzi vi è il desiderio di scoprire le cause che hanno portato alla morte della loro piccola Beth. Non possono certo immaginare che quegli attimi sono serviti al medico per effettuare lo scambio di culla con un’altra neonata nata morta quel giorno e che la piccola che entrambi hanno stretto in braccio a casa di Steffy sia in realtà la loro figlia. Per il dottor Reese adesso chiudere in fretta tutta la questione ha un duplice obiettivo. Se da una parte con quei soldi potrà saldare il suo debito con i suoi aguzzini e smettere di temere per l’incolumità di sua figlia Zoe, dall’altra sa che una volta chiusa completamente la cosa potrà finalmente lasciare Los Angeles e mettersi al riparo dalle indagini che teme, non tarderanno ad arrivare. Per scoprire qualcosa in più su questa vicenda dovremmo attendere domani, sabato 25 gennaio 2020, quando un nuovo appuntamento pomeridiano si aprirà come sempre su Canale 5.

