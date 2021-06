Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 giugno: Brooke addio, Ridge corre da Shauna

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 26 giugno

Nella puntata di sabato 26 giugno di Beautiful, Bill riesce a raggiungere Katie per un ultimo, disperato tentativo di farsi perdonare ma la donna non è disposta a cambiare idea sul loro rapporto. Ridge, invece, capisce che Shauna potrebbe aiutarlo a dimenticare Brooke, una donna che gli ha dato troppe delusioni, così corre a fermarla prima che parte e si propone di andare con lei a Las Vegas. La Fulton, però, è angosciata dall’idea di essere il chiodo che schiaccia un altro chiodo e lo invita a riflettere su quello che veramente desidera dalla vita. Il Forrester, però, sembra molto deciso a cominciare una nuova vita accanto alla madre di Flo. Brooke è passata dalla disperazione per aver perso tutta la sua vita precedente alla rabbia cieca nei confronti di Quinn, che considera l’unica responsabile di questa situazione. Decide così di raggiungerla a casa Forrester per affrontarla una volta e per tutte, decisa a renderle lo stesso trattamento che la Fuller le ha riservato.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Ridge riuscirà a fermare Shauna?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Quinn è stata messa alle strette da Ridge ed è quindi stata costretta a confessargli che è stata Shauna a girare il video che ritrae Brooke mentre bacia Bill. La Fuller, però, si è affrettata a chiarire che è stata una sua iniziativa quella di copiare il filmato e caricarlo nella cornice digitale perché voleva che tutti sapessero chi è davvero la Logan. Shauna, invece, proprio per non turbare la vita sentimentale del Forrester aveva deciso di cancellarlo. Per lo stesso motivo ha anche decretato che la sua presenza a Los Angeles non era più opportuna e quindi quella sera stessa partirà per tornare a Las Vegas. Quinn ha pregato il suo figliastro di non lasciarsi scappare una donna del genere perché solo lei potrà renderlo felice, non Brooke che è pronta a tradirlo con la persona che lui più odia in assoluto. Ridge, però, è ancora molto indeciso sul da farsi. Proprio negli stessi istanti, Flo ha provato a convincere sua madre che non è una buona idea andare via dalla città visto che ormai si è costruita una vita lì però la donna è decisa a non intromettersi nel matrimonio di Ridge e per questo ha deciso di non dire nulla del bacio ma al tempo stesso non vuole soffrire vedendo l’uomo che ama di nuovo accanto a sua moglie.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 giugno: Ridge lascia Brooke

Mentre Ridge è indeciso su quello che desidera fare, combattuto fra l’amore storico che prova per Brooke e la ventata di freschezza che rappresenta Shauna, la Logan ha i suoi problemi nel cercare di spiegare alla sorella che il bacio che ha scambiato con suo marito non ha rappresentato nulla. Katie, però, è davvero molto ferita: sa che il marito e la sorella le vogliono bene ma l’hanno ferita troppe volte e continuano a farlo senza pensarci sopra due volte, quindi non è più disposta a farsi calpestare la dignità in questo modo. Per questo dice ai due che hanno superato un limite dal quale non è più possibile tornare indietro: per quanto la decisione la faccia soffrire, non ha più intenzione di vedere nessuno dei due. Ora tornerà a casa, abbraccerà suo figlio e poi farà le valigie per lasciare subito casa Spencer visto che ha deciso che le loro strade si devono separare. Brooke piange disperata, incapace di farsi ascoltare dalla sorella. Poi quando Katie va via, invita Bill a seguirla per implorare il suo perdono, convinta che sia un peccato che una così bella famiglia si sfasci in questo modo. Lo Spencer, incapace di parlare, segue il suo consiglio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Shauna lascerà Los Angeles?

