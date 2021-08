Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 agosto: Quinn vuole mettere fuori gioco Brooke

Oggi, 27 agosto 2021, torna l’appuntamento con Beautiful su Canale 5. Quali sono le anticipazioni dei prossimi episodi? Brooke dice a Quinn di essere una persona profondamente onesta, non si mostra mai diversa da quella che in realtà é, per cui le pesa molto il fatto di aver dovuto manipolare Ridge e avergli mentito per convincerlo a sposarla. Praticamente é lei la causa del divorzio da Brooke ma Quinn cerca di convincerla che il suo attuale marito dovrebbe invece ringraziarla perché grazie al suo aiuto é riuscito a liberarsi di una donna che ormai non lo faceva più stare bene.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 agosto: Brooke respinge Ridge?

Lo stilista della Forrester sta provando in tutti i modi a convincere Brooke a perdonarlo e ridargli la sua fiducia ma la Logan é davvero molto turbata perché pensa che, anche se ha depositato i documenti del divorzio quando era ubriaco, in fondo lo desiderava da sempre, altrimenti l’idea non gli sarebbe mai venuta. Brooke é rammaricata perché pensa di averlo perso per sempre e a nulla valgono le rassicurazioni del marito che le dice che non amerá mai altra donna all’infuori dei lei: la Logan é convinta che ormai la loro storia sia al capolinea e pensa a come comunicare la notizia al loro unico figlio e a tutti gli amici e parenti che hanno sempre fatto il tifo per loro.

Beautiful anticipazioni 25 agosto 2021/ Ridge-Shauna: chiesto annullamento nozze?

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Ma cosa è accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful? Thomas invita la sorella a non tentare di fare l’eroina a tutti i costi e a chiamare immediatamente il suo medico: se sarà sincera sulle sue reali condizioni di salute, allora forse potrá ottenere dei nuovi antidolorifici. Steffy si lascia convincere: ormai per il dolore non riesce neanche più a dormire e deve trovare una soluzione perché, in queste condizioni, non può prendersi cura di Kelly. Quando chiama Finn il medico é molto felice di sentirla e le propone di passare a casa sua a fine turno. Quando arriva alla casa sulla scogliera, si rende immediatamente conto che Steffy non sta affatto bene e ne ha la conferma dal fratello che tenta di spiegargli a modo suo le condizioni di salute della ragazza.

Beautiful anticipazioni 24 Agosto 2021/ Ridge chiede a Brooke di sposarlo

L’invadenza dello stilista, però, é giudicata eccessiva da Steffy che fa chiaramente capire al fratello di voler restare sola con il medico. Poi prova a rassicurare Finn sul dolore che sente ma per il medico é tutto chiaro, così alla fine si decide a chiedergli di poter avere altri antidolorifici perché in queste condizioni le é difficile perfino prendere in braccio la bambina. Questa richiesta, però, spiazza il medico perché conosce il potere di assuefazione che questi farmaci danno e non vuole mettere la giovane e bella paziente in una situazione ancora più complessa del dolore.

Anticipazioni Beautiful 27 agosto: Ridge convincerà Brooke?

Le anticipazioni puntata di venerdì 27 agosto di Beautiful ci svelano che Finn alla fine accetta di ripetere la ricetta per gli antidolorifici a Steffy ma la invita a prestare grande attenzione a non esagerare con il dosaggio per non avere problemi futuri. Durante il confronto con Brooke, Ridge ammette che il bacio con Bill poteva essere capito e perdonato, soprattutto perché lo Spencer riesce sempre a dare appoggio e sostegno a Brooke, cosa che lo stilista non sempre riesce a fare. Così la Logan decide di perdonarlo, a patto che lui annulli le nozze con Shauna. La Fulton, invece, racconta a sua figlia Flo del matrimonio con Ridge, dicendole che é molto fiduciosa per il futuro perché pensa che accanto allo stilista sarà molto felice. La ragazza é scettica però augura alla madre tutta la felicità che merita, anche perché ignora come la donna sia riuscita a farsi sposare dal Forrester. Quinn ha un’idea per mettere definitivamente fuori combattimento Brooke e il suo rapporto con Ridge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA