Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Hope vede il manichino di Thomas e…

Beautiful, riassunto delle puntate precedenti. Quando Liam arriva alla Forrester e racconta quello che è appena successo con Thomas, il suo umore è pessimo. È arrivato a casa del rivale perché ha saputo da Finn che lo stilista ha detto al medico che lui è ancora interessato a sua sorella e che non è davvero legato a Hope. Proprio per questo motivo non passerà molto tempo prima che lo Spencer si decida a farsi nuovamente avanti, in questo eterno balletto che da anni fa fra Steffy e Hope. Quello che non si aspettava, però, è di trovare nel soggiorno del Forrester un manichino con le perfette sembianze di sua moglie e di non ricevere una spiegazione credibile per questo. Steffy ascolta con attenzione la storia e in un primo momento sembra anche molto preoccupata, ma in realtà vuole dare al fratello il beneficio del dubbio, perché pensa che Thomas si stia impegnando molto per migliorare e riprendere il suo posto in famiglia. Anche Hope pensa di avere una spiegazione logica a tutta questa faccenda e cioè che Thomas deve aver deciso di non dire di essersi portato il manichino in casa perché temeva di essere biasimato, come poi nella realtà è successo, mentre era solo in cerca di una ispirazione. Poi dice al marito che in realtà la colpa di tutta questa situazione è proprio sua e non del suo rivale.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Thomas e Liam, confronto acceso

Beautiful: riepilogo puntata del 24 dicembre 2021

Secondo Hope, infatti, Liam è andato nell’appartamento di Thomas per aggredirlo e questo avrà certamente inasprito i loro rapporti. Invece il Forrester si stava impegnando per riuscire a crescere in armonia Douglas, dando a lei e a Liam la possibilità di prendersi cura del bambino. Inoltre si è impegnato tanto nel lavoro, ha creato dei modelli bellissimi e per questo motivo la stessa Logan ha deciso di premiarlo riprendendolo in squadra. A queste parole Liam inizia ad agitarsi molto, temendo che la moglie possa cadere nuovamente nella trappola dello stilista, ma Hope ha una sorta di crisi di nervi e va via di corsa dall’ufficio perché deve parlare con Thomas. Una volta da soli, Steffy dice al suo ex marito di essere troppo prevenuto nei confronti del fratello e di non preoccuparsi, perché lei stessa parlerà con Finn per rassicurarlo sul fatto che Liam non costituisce un pericolo per la loro relazione. Intanto lo stilista continua ad avere delle allucinazioni e sente il manichino dirgli che deve prendere in mano la situazione ed eliminare una volta e per sempre Liam visto che la sua presenza fa soffrire tutti, specialmente Hope, che è in continua ansia perché suo marito non si decide fra lei e un’altra donna: eliminando lo Spencer, invece, Thomas potrebbe averla tutta per sé. Quando lo stilista chiede al manichino come fa a sapere queste cose, la bambola risponde che lei è Hope e gli farà compagnia fino a quando la vera Logan non si deciderà a stare con lui. Proprio in quel momento Hope bussa alla sua porta.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Liam non crede a Thomas

Beautiful: anticipazioni del 27 dicembre 2021

Nella puntata di lunedì 27 dicembre di Beautiful, Hope chiede subito scusa a Thomas, perché sa che Liam è andato a casa sua con intenzioni aggressive. Poi vede il suo manichino e ha un attimo di smarrimento, perché effettivamente la bambola le somiglia davvero molto. Anche a lei lo stilista dice di averla utilizzata per trovare ispirazione per i suoi disegni, nel desiderio di produrre qualcosa di molto buono per tornare a collaborare con la Hope For The Future, ma è dispiaciuto di aver creato tutto questo trambusto ed è pronto a restituire il manichino. Hope però gli crede e quindi lo sprona non solo a tenere il manichino a casa, ma anche a continuare a disegnare in modo così meraviglioso, perché è una risorsa preziosa per la sua collezione di moda.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Paris innamorata di Zende!

© RIPRODUZIONE RISERVATA