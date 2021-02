Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 febbraio: Ridge firma il divorzio a malincuore

Beautiful, anticipazioni puntata 27 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 27 febbraio, Ridge anche se a malincuore decide di firmare i documenti per il divorzio, visto che Brooke ha deciso di non poter perdonare Thomas credendolo uno squilibrato di mente e potenzialmente molto pericoloso non solo per Hope ma anche per Douglas. Intanto Quinn prova a spingere la sua amica Shauna a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la sua relazione con il Forrester presenta: Brooke non è la persona perfetta che vuole far credere a tutti e prima o poi anche Ridge se ne renderà conto e inizierà a guardare la Fulton in modo differente. Hope, ancora in contrasto con Liam per causa di Thomas, ammette che forse il Forrester è mosso da un interesse nei suoi confronti ma pensa di riuscire a tenerlo a bada, visto che non metterebbe mai a repentaglio la famiglia che ha formato con lui e Beth. Lo Spencer, però, teme che la compagna non si renda conto della capacità di manipolazione che lo stilista esercita su tutti, anche su di lei.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam è molto contrariato quando viene a sapere che Hope ha deciso di ritornare a lavorare alla sua collezione ma non intende rinunciare alla collaborazione di Thomas come stilista di punta della collezione. Mentre lo Spencer teme che, fra Douglas e il lavoro, la vicinanza fra la Logan e il Forrester possa essere davvero eccessiva e pericolosa, Hope pensa invece di poter gestire la situazione senza alcuna difficoltà. Non vede d’altra parte un’alternativa valida visto che lo stilista ha una grande conoscenza del settore e ha già disegnato dei modelli molto belli. Steffy dice chiaramente al fratello che si sta illudendo nei riguardi di Hope perché la ragazza si comporta bene nei suoi confronti solo perché condividono la custodia di Douglas, altrimenti ne farebbe volentieri a meno di vederlo. Poi lo accusa di tentare nuovamente di usare il bambino per i suoi biechi motivi personali e di non aver smesso di manipolare tutto e tutti. Thomas, però, è convinto che questa volta la Logan potrà iniziare a guardarlo in modo differente, soprattutto se lui contribuirà a salvare la sua linea di moda.

Ridge è arrivato a casa di Brooke con gli occhi pieni di lacrime perché non vuole chiudere il suo matrimonio. Per questo motivo prega la moglie di trovare dentro se stessa la forza del perdono. Brooke, però, non riesce ad accogliere in modo sereno questo invito perché non riesce a capire per quale motivo il marito non veda quello che è davanti agli occhi di tutti: Thomas non sta bene, ha bisogno di un aiuto specialistico differente rispetto a quello di sua mamma e deve essere tenuto lontano dalle Logan. Per questo motivo non può accogliere la richiesta del marito: a parole potrebbe anche dire che lo perdona, ma dentro di sè spera che il ragazzo possa stare lontano da lei e da Hope il più possibile. Shauna, intanto, ha raccontato a Quinn che Ridge le ha confessato apertamente che vuole fare di tutto per recuperare il rapporto con sua moglie vista che considera Brooke l’amore della sua vita. La Fulton è molto delusa perché pensava davvero che fra loro due stesse nascendo un sentimento forte e non riesce a nascondere all’amica che le ore trascorse con il Forrester sono state le più belle della sua vita, tuttavia si è resa conto che gli uomini come i Forrester non si interessano davvero alle donne come lei. Quinn, però, le consiglia di non arrendersi perché lei è la prova vivente che i miracoli possono accadere.



