Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: Flo in colpa e Reese in fuga?

Beautiful, anticipazioni puntata 28 gennaio

Nella prossima puntata di Beautiful, Florence, dopo aver ricevuto i soldi di Reese, si sentirà in colpa, in quanto penserà che Phoebe sarebbe dovuta stare con la sua vera madre, che non è Steffy, ma Hope. La donna continuerà a pensare che arriverà presto il momento in cui lei e il suo dottore andranno a vivere sotto lo stesso tetto. A causa di ciò, Florence avrà intenzione di non dire la verità a Liam sul fatto che la bambina, che ha adottato la giovane Forrester, è in realtà sua figlia. Reese intanto progetterà la sua fuga da Los Angeles, lontano da tutti e anche quindi dalla donna che è stata la sua complice. L’uomo, infatti, dopo aver pagato i suoi debiti, deciderà di ritornare nel più breve tempo possibile a Londra e parlerà allora di questa scelta a Zoe. Dopo aver conversato con il ginecologo, la Cunningham sospetterà che l’uomo abbia commesso qualcosa di illegale. Hope accetterà il fatto che Steffy abbia deciso di allargare la sua famiglia, e sarà parecchio felice per lei. La donna non sa ancora la verità sulla reale identità di Phoebe.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Beautiful del 27 gennaio, Ridge non riesce a non pensare al fatto che l’adozione di Phoebe abbia qualcosa di sospetto. Lo stilista crede che la cifra pagata da Taylor e Steffy a Reese sia stata molto alta e che le tempistiche per adottare legalmente un bambino siano lunghe e non rapide. L’uomo, però, non vuole assolutamente rovinare la felicità di sua figlia, che è al settimo cielo, e decide per il momento di non crearle dei problemi. Con i soldi dell’adozione, Reese è riuscito a pagare le persone con cui aveva un importante debito. Inoltre, il medico ha deciso di consegnare una grossa fetta di denaro a Florence, che è stata la sua complice. La donna però non avrebbe voluto dal dottore dei soldi, ma vivere felicemente con lui a Los Angeles. Le cose, quindi, non stanno andando come aveva immaginato Florence. Dopo aver saputo che Liam è andato ad incontrare Phoebe, anche Hope decide di andare a vedere la piccola. La donna si reca nella casa di Steffy a Malibù e stringe tra le sue braccia la neonata, iniziando a provare un forte sentimento di affetto per la bambina. Nelle ultime puntate di Beautiful, abbiamo visto che alla fine la pratica di adozione di Phoebe da parte della figlia di Ridge è andata a buon fine. Non c’è stato nessun intoppo, d’altronde, per adottare la bambina, Steffy e la Hayes sono state costrette a sborsare a Reese la bellezza di 300 mila dollari. Ridge, quindi, non sta accettando il fatto che la ex moglie si sia fatta coinvolgere in una vicenda poco chiara e sicuramente illegale, ma non può fare altro che accettare a fatica la situazione. Lo stilista, però, continua a dubitare del fatto che l’adozione di Phobe non sia avvenuta con il giusto metodo, cioè rispettando la legge. Ridge, ancora non lo sa, ma si è avvicinato molto alla verità, dato che il padre di Zoe sta imbrogliando parecchie persone. Steffy, nel corso del processo di adozione di Phoebe, ha sentito la vicinanza di Liam, il quale le ha anche detto che lui può essere un punto di riferimento importante per la nuova arrivata. Il ragazzo si è offerto dunque di essere un pò il padre della bambina. Il giovane Spencer non sospetta neppure che Phoebe è realmente sua figlia, in quanto è Beth!

