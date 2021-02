Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Brooke fa tacere Hope!

Beautiful, anticipazioni puntata 3 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 3 febbraio, Brooke comprende che la figlia è angosciata per qualcosa e così mandano Douglas nella sua camera per poter parlare. La Logan junior, allora, le racconta quello che è successo con Thomas e si dice certa di aver ucciso il ragazzo, anche se involontariamente. Hope vorrebbe subito confessare tutto alla famiglia Forrester ma la madre la ferma perché potrebbe andare incontro a pesanti conseguenze. Intanto Ridge, dopo essersi confrontato con sua figlia Steffy, pensa che le cose fra lui e sua moglie possano aggiustarsi ma la conditio sine qua non è che la Logan accetti Thomas e gli dia un’opportunità. Il Forrester e Steffy sono però preoccupati per il fatto che il ragazzo non si sia presentato al lavoro e non sia neanche tornato a dormire la sera prima a casa di Eric con il piccolo Douglas. Provano quindi a chiamarlo ma ovviamente lo stilista non risponde al telefono.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci su quanto accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Hope è riuscita a trovare il piccolo Douglas che le racconta che il padre lo ha lasciato in una stanza da solo a giocare ai videogame. Mentre Hope si chiede come mai di questa decisione, fa il suo ingresso Charlie che spaventa la Logan visto che la ragazza immaginava non ci fosse nessuno in azienda. Il capo della sicurezza le racconta, allora, che nelle vasche nei sotterranei c’è dell’acido molto pericoloso e quindi lui ha deciso di venire a controllare che tutto sia in ordine. Hope capisce solo in quel momento che la vasca nella quale Thomas è caduto non era piena d’acqua ma di acido, così affida il bambino al custode e corre nelle lavanderie per controllare le condizioni di salute dello stilista. Una volta giunta lì, però, non trova nulla e così si convince che si sia completamente sciolto nell’acido. Recupera, quindi, i documenti dell’adozione dalla stanza di Ridge, prende Douglas e va subito a casa di Brooke. Una volta arrivata qui dice alla madre che il bambino starà con loro per qualche tempo e la Logan immagina che la cena di famiglia sia andata molto bene ma il viso di Hope le dice il contrario.

Steffy e Liam sperano ancora che…

Liam è ancora a casa di Steffy e sta per andarsene con la piccola Beth. Prima la ragazza, però, prova a chiamare suo fratello ma non riceve risposta e inizia a preoccuparsi perché sostiene che non sia da lui un comportamento del genere. Lo Spencer, però, si preoccupa a sua volta perché non immagina che cosa stiano facendo i due per non avere tempo e modo di rispondere ad una telefonata. Più tardi, quando Steffy è da sola, riceve la visita di Ridge che vuole sfogarsi con la figlia raccontandole che ha avuto un incontro con Brooke ma che non sono giunti a nessuna conclusione. Il Forrester racconta alla figlia che Brooke gli ha chiesto di tornare a vivere a casa, così da salvare il loro matrimonio, ma non ha voluto accettare l’idea che anche il figlio possa tornare con il nipotino sotto il suo stesso tetto. Proprio la distanza su Thomas sono un motivo di attrito fra i due e Ridge inizia ad essere seriamente preoccupato: ama ancora sua moglie ma allo stesso tempo non può più mettere da parte suo figlio. Steffy lo incita a trovare un punto d’accordo con la Logan perché ne va del loro matrimonio. Poi Steffy gli dice che, anche se lei stessa non è ancora riuscita a perdonare Thomas, al tempo stesso non può negare di volere ancora molto bene al fratello e di sperare che tutto possa tornare come era un tempo, prima del rapimento di Beth.



