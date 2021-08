Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Bill innamorato di Brooke, Katie…

Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, lunedì 30 agosto, va in onda un nuovo episodio della soap opera statunitense “Beautiful”. Vediamo cosa è successo nelle scorse puntate e quali sono le anticipazioni dei prossimi episodi.

Nella puntata di ieri, domenica 29 agosto, Flo ha scoperto che la madre Shauna si è sposata con Ridge Forrester. La donna, però, non rileva alla figlia che lo stilista era ubriaco e che è stata lei a scrivere a Carter. Flo è molto felice per la madre. Intanto Ridge è a casa di Brooke e sta provando a rimettere in piedi la loro relazione. Lo stilista ammette di aver fatto molti errori e di essersi comportato male a Las Vegas ma le dice di amarla molto e di non riuscire a immaginare la sua vita con una persona diversa. Carter, infatti, ha già preparato i documenti per l’annullamento del matrimonio con Shauna. Anche Brooke ammette di non essersi comportata bene perché la sua idea era di non dirgli nulla del bacio con Bill e decide di perdonare Ridge: i due si scambiano un bacio appassionato.

Dopo che Flo è andata via, Shauna si confronta di nuovo con Quinn la quale le chiede se si fida davvero dell’officiante che li ha sposati, un suo amico storico. La Fulton si dice certa che l’uomo non parlerà, così Quinn in modo trionfante annuncia che il loro piano è perfettamente riuscito. Proprio in quel momento, però, entra Eric il quale ha sentito tutta la conversazione e vuole maggiori spiegazioni. Steffy riesce a convincere Finn a prescriverle delle altre pillole di antidolorifico per occuparsi al meglio di sua figlia. Il medico, però, la invita a non abusarne perché potrebbero dare assuefazione…

Anticipazioni Beautiful, 30 agosto

Secondo le anticipazioni della soap opera “Beautiful“ Liam viene a sapere che Steffy sta continuando a prendere gli antidolorifici e pensa che non le facciano bene, quindi cerca di dissuaderla. Quinn decide di fare un passo in avanti nella sua battaglia contro Brooke e così parla con Bill: gli dice che Ridge ora è legalmente sposato con Shauna e lo invita a farsi avanti con la Logan. Intanto Ridge e Brooke stanno parlando proprio di Bill: lo stilista teme che la moglie possa provare ancora interesse per Spencer. Tuttavia la Logan lo rassicura sul fatto che è lui l’unico uomo che ama e per Bill non prova più nulla. Katie sente il compagno dire a Quinn che ama ancora Brooke e decide di affrontarlo una volta per tutte.

