Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 gennaio: Thomas raggirato dalle Logan!

Beautiful, anticipazioni puntata 30 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 30 gennaio, Thomas sembra sul punto di concedere a Hope quello che vuole ma prima di firmare si blocca: metterà la firma su quei documenti solo dopo che lei avrà fatto l’amore con lui, come dall’accordo che hanno stretto. La Logan si rende conto che ormai è con le spalle al muro e prova ad uscire da questa situazione chiedendo di andare prima a dare la buonanotte al bambino. Hope scappa così dalla stanza e inizia a cercare Douglas ma senza successo: il bambino è stato nascosto molto bene. La ragazza, però, si rende conto che Thomas la sta seguendo e si fa sempre più incalzante alle sue spalle. Per questo motivo, sentendosi braccata, imbocca la strada che porta nel seminterrato, dove ci sono le lavatrici con l’acido. Non ha idea di quello che sta per accadere! Intanto sia Brooke che Ridge, all’insaputa l’uno dell’altra, stanno raggiungendo gli uffici della casa di moda, determinati a capire che cosa stia succedendo fra Hope e Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata di Beautiful. Brooke racconta a Donna di essere molto preoccupata per Hope poiché ancora non ha dato sue notizie ed è da sola con Thomas. La ragazza è sicura di riuscire a convincere lo stilista a lasciare a lei la custodia del bambino ma sua madre ricorda fin troppo bene quando il figlio di Ridge è riuscito a raggirarla e a convincerla a sposarlo. Sua sorella, però, la invita ad avere fiducia nella giovane che è molto determinata ad ottenere quello che vuole. Mentre le due discutono, Brooke riceve una telefonata proprio da Hope che la allarma ancora di più. La Logan junior, infatti, ha accettato di trascorrere la serata con Thomas e suo figlio e la prima parte della cena si è svolta in modo molto tranquillo. Poi il ragazzo cambia notevolmente umore e inizia a farsi insistente. Ad un certo punto dice al bambino che è arrivato il momento per lui di andare perché gli adulti devono parlare di cose importanti, così accompagna il piccolo fuori senza dire a Hope dove lo conduca. A quel punto Hope chiama la mamma mettendola in allarme: Brooke dice a Donna di volersi recare direttamente negli uffici della Forrester.

Brooke e Hope hanno raggirato Thomas?

Quando Thomas rientra nell’ufficio in cui c’è Hope, dice alla ragazza che la ama molto anche se sa di non essere ricambiato. Proprio per dimostrarle il suo amore e per sperare di poter trascorrere altre serate tutti e tre insieme, come una vera famiglia, lo stilista vuole offrirle la cosa più preziosa che ha: suo figlio. Per questo sembra essere sul punto di apporre la sua firma sui documenti che sanciscono l’affidamento congiunto di Douglas sia a Hope che a suo padre. A casa di Eric anche Ridge è molto preoccupato perché non ha ancora avuto notizie di suo figlio e teme che Brooke e Hope siano riuscite a raggirarlo. Vorrebbe andare direttamente alla Forrester ma viene bloccato da Shauna che prova a farlo rilassare, non senza malizia. Ridge, però, ribadisce di accettare le sue lusinghe perché lo fa sentire apprezzato e desiderato, ma non ha intenzione di cedere e rovinare il suo matrimonio con Brooke. Dopo che avrà aiutato il figlio a rimettersi in sesto, infatti, tornerà a vivere con sua moglie, di cui è ancora molto innamorato. In ogni caso apprezza la compagnia della Fulton che, nonostante tutto, considera una buona amica. Dopo questa conversazione, Ridge esce di casa dicendo a Shauna che ha intenzione di raggiungere Thomas in ufficio per riuscire a capire che cosa stia davvero succedendo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA