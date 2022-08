Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Zoe lascia per sempre Los Angeles

Beautiful, anticipazioni puntata 31 agosto

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, mercoledì 31 agosto, Zoe decide comunque di partire per Parigi, anche se si sente molto ferita dopo aver scoperto la verità sulla relazione fra Carter e Quinn. In realtà non farà più ritorno dalla capitale francese, scegliendo di allontanarsi per sempre da una relazione tossica. Justin è preoccupato perché ha capito che è stato sul punto di farsi scoprire da Hope, tuttavia non vuole liberare Thomas perché questo potrebbe essere un problema per il suo piano. Intanto la Logan racconta alla madre e a Ridge che l’avvocato degli Spencer è in possesso del cellulare dello stilista e sostiene che il ragazzo sia partito per un viaggio. Ridge è molto scettico perché non ne sapeva nulla ma la moglie prova a rassicurarlo, pensando che forse il figliastro si è allontanato con una ragazza, una nuova fiamma. Liam teme che Justin non lo aiuti a scagionarsi.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Zoe scopre la verità su Carter e Quinn

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Hope chiede spiegazioni a Justin per capire come mai l’avvocato sia in possesso del cellulare di Thomas. Il braccio destro di Bill prova a mettere insieme delle scuse convincenti, raccontando che il ragazzo ha dimenticato il telefono quando è venuto in azienda per un’intervista e poi l’ha lasciato lì prima di partire. La Logan sembra non crederci molto ma è più preoccupata di fare domande sulla linea difensiva che l’avvocato intende adottare per salvare Liam dalla prigione, per cui non ci fa troppo caso ma si insospettisce quando l’uomo le chiede di lasciare lo smartphone a lui perché deve recuperare del materiale da portare in redazione per completare un articolo su Hope For The Future. Intanto in galera Liam prova la sua linea difensiva, convinto che Justin non si stia impegnando abbastanza per salvare sia lui che il padre. La sua idea è quella di far capire al pubblico ministero che non aveva motivi per avercela con Vinny visto che era stato assicurato alla giustizia, mentre il defunto aveva più di una ragione per voler rovinare la vita allo Spencer, come dimostra il fatto che non può essere un caso che Vinny fosse in quel punto della strada buia proprio in quel momento.

Beautiful/ Anticipazioni 29 agosto: Eric furioso caccia Quinn di casa, e Carter...

Ridge va a trovare Steffy e Finn e si fa raccontare dai due ragazzi come è andato il parto: la giovane Forrester, con l’aiuto del compagno medico, ha preferito partorire in casa piuttosto che in ospedale. Il padre si complimenta con i due per l’amore che si respira in quell’appartamento e per il fatto di essere riusciti a superare tutte le difficoltà. Poi l’uomo dice alla figlia di quello che Brooke ha scoperto: la relazione clandestina fra Quinn e Carter, una storia che ha distrutto il povero Eric dopo aver scoperto del tradimento della moglie. Anche Paris deve confessare a Zoe, in partenza per un viaggio di lavoro, di aver scoperto che la donna che ha avuto una breve relazione con il suo fidanzato non è Shauna, come avevano voluto far credere, bensì Quinn. Paris lo sapeva da tempo ma non ha voluto dirle nulla prima per non ferirla, visto che era così contenta di essere tornata con Carter. Ora che, però, la notizia è di dominio pubblico, ha voluto essere lei a dirlo alla sorella. La modella è sconvolta perché non immaginava che il fidanzato potesse arrivare ad un gesto del genere, soprattutto perché i Forrester ed Eric in particolare lo hanno sempre trattato come uno di famiglia. Tuttavia Paris la invita ad essere comprensiva e perdonare un errore di una notte, visto che Carter ha saputo passare oltre il suo flirt con Zende. Zoe promette di pensarci durante la sua lontananza.

Beautiful/ Anticipazioni 26 agosto: Brooke ferma la cerimonia, Quinn in trappola

© RIPRODUZIONE RISERVATA