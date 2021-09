Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 settembre: primo bacio per Carter e Zoe

Beautiful: dove siamo rimasti

Oggi, 4 settembre, torna l’appuntamento con Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5, capiamo dove siamo rimasti. Partiamo da Brooke che è convinta che Ridge non sia in casa mentre ha una conversazione molto particolare con Bill. Per non ferire i suoi sentimenti gli dice che anche lei lo amerà per sempre, anzi…una parte di lei lo amerà per sempre mentre l’altra desidera invecchiare con Ridge. Per questo motivo lo invita ad andare via e a tornare da Katie. Più tardi la Logan riceve la visita di sua sorella Donna, passata a trovarla perché teme che possa ancora soffrire molto per il matrimonio lampo di Ridge. Brooke, però, la rassicura perché le cose fra lei e Ridge vanno di nuovo bene visto che ha deciso di perdonarlo e proprio in quel momento l’uomo è a casa di Eric per dire a Shauna che vuole mettere fine al loro matrimonio. Le due così festeggiano la ritrovata unione di questa coppia storica, non immaginando che Ridge in realtà ha sentito parte della conversazione e si è convinto che la compagna in realtà sia ancora innamorata dello Spencer e sia in procinto di tornare con lui. Al Forrester tornano in mente tutti gli episodi in cui si è scontrato con Bill e il comportamento ambiguo che nel tempo ha tenuto Brooke non schierandosi mai né da una parte né dall’altra.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Shauna si sente in colpa, ma...

Quinn gongola perché ritiene che l’idea di coinvolgere Bill sia stata geniale e che sicuramente ora lo Spencer riuscirà a mettere finalmente fine al rapporto malato che c’è fra Ridge e Brooke. Shauna ha dei dubbi perché non le piace manipolare la gente e ritiene che qualora la rivale dovesse scoprire quello che hanno fatto correrebbe direttamente da Eric, compromettendo per sempre sia il rapporto fra Quinn e il marito che il suo con Ridge. La Fuller le dà ragione ma la invita a non preoccuparsi e soprattutto a non avere pietà di Brooke visto che è stata proprio lei a iniziare questa guerra, mettendosi in mezzo al suo matrimonio e cercando di cacciare la stessa Fulton da Los Angeles. Al ricordo di tutti i litigi che ha avuto con la Logan, Shauna si dice d’accordo con l’amica e la ringrazia per tutto quello che ha fatto e sta facendo per lei, anche se è un po’ timorosa perché pensa che il suo matrimonio abbia già dei problemi. Non è pentita di quello che ha fatto, pensa che la sera del matrimonio sia stata bellissima anche se Ridge non ricorda nulla ma spera che il prosieguo del loro matrimonio sia pure meglio. Quei giorni dovrebbero essere quelli della luna di miele e non si stanno certo comportando come due sposi novelli ma Shauna è convinta che riuscirà a migliorare le cose.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Carter bacia Zoe!

Beautiful: le anticipazioni di oggi 4 settembre

Nella puntata di sabato 4 settembre, Brooke attende invano il ritorno di Ridge, convinta che potranno finalmente trascorrere insieme la prima notte dopo la riconciliazione. Il Forrester, invece, è tornato a casa di Eric e, nell’intento di dimenticare Brooke e il loro amore, prende per mano Shauna e la porta in camera da letto. Quinn è felice perché si sente vittoriosa e pensa che il suo piano abbia funzionato. Tuttavia per non lasciare nulla di intentato va a casa dello Spencer per capire che cosa sia accaduto fra lui e la Logan: Bill però la delude, dicendole che la donna lo ha respinto perché vuole stare con Ridge.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Bill va da Brooke, mentre Ridge...

La corte di Carter nei confronti di Zoe continua in modo serrato, dopo che i due sono usciti insieme per un primo appuntamento. Si incontrano in ufficio per caso e questa volta l’avvocato non intende lasciarsi scappare l’occasione, quindi fra i due scatta il primo bacio: la Buckingham è felice e sembra finalmente aver dimenticato Thomas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA