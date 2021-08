Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 agosto: Brooke dice addio a Ridge?

Beautiful, anticipazioni puntata 7 agosto

Nella puntata di Beautiful di sabato 7 agosto, Thomas va a fare visita costantemente a Steffy, cercando di recuperare con la sorella il tempo perso. Durante una di queste visite le porta anche un mazzo di fiori che le è stato regalato dal suo amico Vinny: Thomas confessa alla sorella che l’amico ha sempre avuto un interesse nei suoi confronti. Brooke deve assentarsi qualche giorno da Los Angeles perché vuole andare a trovare Bridget e Logan, così avvisa Ridge che per qualche giorno non si vedranno. La donna spera che la lontananza possa aiutare il marito a riflettere sul loro rapporto e a capire che sente molto la sua mancanza, tanto da perdonarla. Invece sta facendo ritorno a Los Angeles una persona che mai Brooke immaginerebbe: Shauna. La Fulton non è tornata per Ridge ma per far visita a sua figlia e a Waytt visto che ha saputo tutto quello che è successo con la Spectra.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Brooke confessa a Donna che pensa che le cose fra lei e Ridge stiano migliorando. Al momento il marito è ancora sconvolto dal bacio che sua moglie ha scambiato con Bill Spencer, suo acerrimo nemico, ma l’incidente di Steffy le ha fatto capire che possono ancora contare l’uno sull’altra e che all’occorrenza sono una vera famiglia. Per questo motivo la Logan ha deciso di lottare per il loro matrimonio e di fare in modo che al Forrester possano tornare in mente tutti i bei momenti che hanno passato insieme. Mentre le due sorelle discutono, arriva proprio Ridge il quale ha lasciato la figlia in compagnia del fratello ed è tornato in ufficio per terminare alcuni lavori. Proprio il ritorno di Thomas è uno degli argomenti che il Forrester vuole trattare con sua moglie in quanto le deve dire che il giovane è rientrato definitivamente a Los Angeles. A casa di Steffy, Thomas racconta di aver passato le ultime settimane facendo su e giù per la costa, alla ricerca di un posto dove fermarsi definitivamente. L’aver sentito la mancanza di Douglas, però, gli ha fatto capire che il suo posto è accanto a suo figlio e per questo è rientrato in città, nella speranza di poterlo vedere almeno saltuariamente anche se sa che ora il bambino è sereno con Hope e Liam.

Waytt e Flo finalmente possono vivere alla luce del sole il loro amore e sono molto felici del fatto di essersi ritrovati. I due ragazzi vorrebbero solo dimenticare la brutta avventura che hanno vissuto con Sally e tutte le bugie che la stilista ha raccontato loro perché, credendo che la donna fosse sul punto di morire, hanno perso tempo prezioso che avrebbero potuto trascorrere insieme. Proprio per questo motivo, lo Spencer decide di fare una promessa alla compagna: niente e nessuno potrà più separarli. La Spectra, intanto, è alle prese con Katie che le dice chiaramente quanto sia delusa dal suo comportamento e come si senta tradita e ingannata: aveva fatto di tutto per esserle vicina e ora si ritrova a dover ammettere che lei non è una persona della quale ci si può fidare. Sally piange disperata e le dice che è molto dispiaciuta: il suo amore per Waytt, la paura di perderlo e il desiderio di essere amata da tutti l’hanno spinta a fare il più grande errore della sua vita. Katie sembra convinta del pentimento dell’ex amica e per questo ammorbidisce un po’ i toni, augurandole di trovare serenità e di guarire dall’ossessione per Waytt. Poi le consiglia di lasciare Los Angeles per il suo bene, così potrà dimenticare un uomo che chiaramente non la ama perchè nella sua vita ora c’è solo Flo.

