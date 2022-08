Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 agosto: scontro tra Ridge e Bill Spencer?

Beautiful, anticipazioni puntata 6 agosto

Beautiful torna in onda oggi, sabato 6 agosto, con una puntata assolutamente imperdibile. Ridge e Brooke decidono di svelare a Steffy e Thomas la verità sulla morte di Vienni. Il figlio di Ridge non riesce a nascondere la rabbia per quanto accaduto così come Steffy che, pur riconoscendo l’errore dell’amico del fratello, è convinta che non meritasse di morire. Brooke, preoccupata per Hope e Liam, esorta Steffy e Thomas a ragionare e a comprendere Liam soprattutto per il coinvolgimento di Bill Spencer.

Di fronte alla responsabilità di Bill nella morte di Vinnie, Ridge perde la pazienza. Lo stilista non riesce a digerire il modo di fare di Spencer considerandolo responsabile di molte disgrazie della sua famiglia. I due uomini arriveranno allo scontro?

Beautiful: ecco dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Liam, assalito dai sensi di colpa, ha raccontato la verità a Hope sul proprio coinvolgimento nell’incidente che ha provocato la morte di Vinnie. Dopo averci pensato tanto, nonostante la contrarietà di Bill, Liam decide di confessare la verità alla polizia finendo, così, dietro le sbarre per la disperazione di Hope. La figlia di Brooke raggiunge così Bill nel suo ufficio attribuendogli tutta la verità per ciò che sta accadendo al marito: se, invece, di scappare avessero prestato soccorso a Vinnie, tutto si sarebbe concluso come un incidente e Liam non sarebbe in carcere.

Furioso e preoccupato per la confessione di Liam, Bill si reca in carcere e, al tenente Baker, confessa di essere coinvolto nella morte di Vinnie essendo stato sull’auto che guidava Liam in quel momento e avendo provveduto lui stesso a non prestare soccorso al ragazzo. Una confessione che non spiazza il tenente che aveva avuto sempre sospetti sugli Spencer mentre Hope teme di perdere per molti anni il marito e il padre dei figli.

