Beautiful/ Anticipazioni 5 agosto: Bill e Liam arrestati, Baker sospetta che…

Beautiful, anticipazioni puntata 5 agosto 2022: Liam e Bill in manette!

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 agosto 2022 rivelano che il vicecapo Baker, stanco delle continue menzogne, decide di arrestare anche Bill: così padre e figlio si ritrovano entrambi dietro le sbarre, dopo aver cercato di coprirsi a vicenda. Baker, però, sospetta che Bill e Liam non abbiano raccontato tutto il vero sulla notte dell’incidente mortale di Vinny, e che potrebbe esserci dell’altro che non gli stanno dicendo.

Intanto, Hope ha raccontato a Brooke come Bill abbia contaminato le prove, trasformando un banale incidente in un crimine ben peggiore. La Logan senior fatica a pensare che l’editore possa aver commesso un atto così inumano, lasciando una persona a morire per strada, ma la giovane intende denunciare il suocero alla polizia, sperando, così, di far scagionare suo marito Liam da ogni accusa. Baker, però, ha deciso: non rimetterà il figlio di Bill in libertà poiché coprendo suo padre, si è reso suo complice.

Beautiful, dove eravamo rimasti: niente da fare per Liam che finisce dietro le sbarre

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam è stato arrestato dopo aver confessato al vicecapo Baker di aver investito Vinny, lasciandolo a morire. Il vicecapo, tuttavia, non gli crede fino in fondo e intuisce che il giovane Spencer non gli ha raccontato tutto circa quella notte fatale. Intanto, scoperto di essere stato ingannato, Bill va su tutte le furie e discute con Hope. I due si scambiano accuse reciproche: l’editore ritiene che nessuno sarebbe arrivato a Liam se la nuora non l’avesse convinto a confessare.

La giovane Logan, però, ritiene che tutta la colpa sia di Bill. L’editore, a questo punto, decide di intervenire per far scagionare il figlio da ogni accusa, prendendosi lui le colpe. Intanto, Ridge e Brooke sono ignari di ciò che è successo a Liam e pensano che lui e Hope stiano vivendo finalmente un momento di serenità. Inoltre sono al settimo cielo per la gravidanza di Steffy, che aspetta un bambino da Finn.











