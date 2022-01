Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Quinn decide di affrontare Shauna

Anticipazioni Beautiful della puntata dell’8 gennaio

Nella puntata di sabato 8 gennaio di Beautiful, cosa succederà? Dopo le tante pressioni di Steffy, Liam decide di prometterle che proverà a dare il beneficio del dubbio a Thomas che, in ogni caso, negli ultimi periodi sta dimostrando di essere un buon padre per Douglas, interessato ai suoi bisogni. Tuttavia si tratta solo di una fiducia di facciata perché lo Spencer non si fida assolutamente dello stilista.

Intanto Hope sente chiedersi da Douglas se il suo papà può andare a vivere con loro perché gli manca tanto. Quinn scopre che Shauna non è mai andata via da casa di Eric e va su tutte le furie, decidendo di affrontare immediatamente la donna. Shauna prova a giustificarsi così come aveva fatto con Waytt, dicendole che è rimasta lì per le insistenze di Eric e per provare a perorare la sua causa, ma questa volta la Fuller non sembra intenzionata a crederle.

Beautiful: com’è andata nella puntata?

Cosa è successo nella puntata del 7 gennaio di Beautiful? Waytt teme di essere stato troppo duro nei confronti di Shauna e chiede un parere alla fidanzata, aggiungendo che tante volte a sua madre è stato chiesto di lasciare la casa di Eric senza mai sortire alcun effetto. Inoltre lo Spencer confessa di trovare molto pesante la presenza di Quinn in casa perché, come è suo solito fare, vuole sempre mettere bocca su ogni decisione della loro vita, da quella più stupida come scegliere cosa mangiare, a quella più complessa: sta diventando una situazione insostenibile e per questo sta cercando di fare di tutto per farla conciliare con suo marito in modo che possa tornare a vivere con lui.

Flo si dice assolutamente d’accordo ed è sicura che questa volta la madre farà la cosa giusta. In effetti Shauna è tornata a casa di Eric e il Forrester è felice di vedere la protagonista di Beautiful e le chiede di prendere insieme un aperitivo. La donna, però, è tornata per dirgli che ha intenzione di traslocare oggi stesso perché ormai per lei non è più opportuno restare a vivere in quella casa. Tuttavia questo trasloco non porrà fine alla loro amicizia perché in questi mesi ha imparato a conoscerlo e a capire perché Quinn lo ami così tanto, quindi non appena farà pace con sua moglie potranno vedersi tutti e tre insieme.

Liam è incredulo che la moglie abbia deciso di portare Thomas a casa loro per vedere Douglas ed è convinto che lo stilista l’abbia in qualche modo nuovamente manipolata. Steffy insiste nel dire che si è trattata di un’idea della Logan, la quale evidentemente crede nel miglioramento di suo fratello, così come ci crede anche la Forrester. Proprio per questo gli chiede la cortesia di dargli il beneficio del dubbio o quanto meno non preoccuparsi troppo di quello che fa ma Liam ribadisce che se in passato non si fosse così preoccupato per Thomas oggi la situazione sarebbe stata certamente peggiore per tutti loro.

Al cottage intanto, mentre attendono l’arrivo di Douglas, Hope ribadisce che Thomas non deve riportare indietro il manichino se serve a dargli ispirazione, visto che i suoi ultimi modelli sono bellissimi, proprio quello che ci voleva per la sua collezione. Thomas non la smette di ringraziarla per non avere pregiudizi nei suoi confronti, poi le confessa che si sente agitato all’idea di vedere il bambino perché teme che abbia del rancore nei suoi confronti, proprio come accadeva a lui da piccolo con Ridge. La Logan prova a rassicurarlo ma in ogni caso è l’arrivo di Douglas a fugare ogni dubbio perché il bambino corre ad abbracciarlo e gli dice che gli è mancato. Per vedere cosa succederà in seguito, basta seguire la puntata odierna di Beautiful.





