BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 8 luglio: Bill e Katie fanno visita a…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 LUGLIO

Nella puntata di oggi, mercoledì 8 luglio, Bill si dice molto contento per il ritorno di Liam e Steffy insieme. I due ragazzi spiegano che si tratta di una convivenza senza alcuna implicazione sentimentale ma Dollar Spencer spera che il loro matrimonio possa tornare bello e solido come era un tempo, prima che proprio lui fosse la causa della loro rottura. Anche Katie è felice ed elogia in modo particolare il sacrificio che ha fatto sua nipote per consentire a Liam di fare il padre a tempo pieno. Intanto Brooke, inquieta sulle intenzioni di Steffy, mette in guardia Hope dal dare false speranze a Thomas circa una loro relazione: Hope è disposta a fare da madre a Douglas ma non a rimettersi con suo padre e secondo Brooke dovrebbe essere più chiara nel farlo capire al diretto interessato. Il giovane Forrester, però, non demorde da quelle che sono le sue intenzioni di avere Hope tutta per sé.

BEAUTIFUL, IL RIASSUNTO DEL 7 LUGLIO

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas ha radunato Zoe, Xander e Flo nel suo ufficio della Forrester per intimare ai tre ragazzi di mantenere il riserbo sullo scambio delle culle. Mentre Zoe tira un sospiro di sollievo, grata al destino per aver fatto sì che il segreto non venisse fuori, Flo e Xander si dimostrano molto contrariati. Il Forrester, allora, per convincere la Fulton fa leva sul suo desiderio di costruirsi una famiglia con Waytt, ricordandole che se il ragazzo venisse a sapere di quello che cosa sta nascondendo la lascerebbe su due piedi. L’unico che non si convince è Xander perché non teme di finire in prigione in quanto non è stato complice di questo imbroglio. Per indurlo al silenzio, allora, Thomas lo minaccia di fare del male a Zoe oltre che a rovinare le loro carriere, quindi alla fine il ragazzo cede. Subito dopo Thomas si reca a casa di Hope e la trova piangente che guarda delle foto di Phoebe. Consapevole che la bambina in realtà è Beth, prima prova a convincerla a posare il cellulare, poi di nascosto cancella le foto della piccola.

Hope ha saputo che Liam si è ormai trasferito a casa di Steffy e lo chiama per dirgli che è molto felice per loro e che vorrebbe avere delle foto che lo ritraggono con le bambine. Liam è in dubbio se accontentare o no questa richiesta, perché pensa che queste immagini possano ferirla ma alla fine decide di assecondarla e manda alcune foto. Per Hope è un colpo al cuore perché anche se ha sempre desiderato che Liam potesse fare il padre a tempo pieno, ora che è diventato realtà è più dura di quanto immaginasse. Brooke prova a consolarla e a dirle che se lo desidera può comunque tornare indietro, ma la ragazza è convinta di aver preso la decisione migliore. Quando la madre si trova da sola con Ridge, confessa al marito di sentirsi a disagio nel dirglielo ma di trovare davvero inquietante l’enorme interesse che Thomas sta dimostrando nei confronti di Hope, pur sapendo quanto la ragazza sia fragile in questo momento. Ridge prova a minimizzare ma il giorno seguente cerca di parlare con il figlio per capire quali siano le sue intenzioni. Brooke non è l’unica a rendersi conto che il ragazzo è ossessionato dalla figlia: anche Xander ne è consapevole e proprio per questo motivo ha deciso di sottoporsi al ricatto di Thomas, sapendo che per avere Hope sarebbe davvero disposto a tutto, probabilmente anche ad uccidere. Steffy e Liam ricevono a casa la visita di Bill e Katie che sono passati appena hanno saputo dell’annullamento del matrimonio con Hope e del suo trasferimento dalla Forrester.



