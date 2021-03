Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 marzo: Thomas e Zoe al bacio ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 11 marzo

Beautiful si avvia verso il finale di questa settimana risolvendo poco o niente a livello di trama. La soap americana torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare delle solite cose e, in particolare, saremo ancora alle prese con Zoe. La giovane è tornata alla Forrester e questo sta creando scompiglio tra i protagonisti perché mentre Steffy l’ha voluta di nuovo al suo fianco, Hope non è pronta a perdonarla per quello che ha fatto a lei e alla sua bambina. Come se non bastasse, Thomas ha deciso di baciarla e questo l’ha mandata un po’ in confusione. Nella puntata di oggi sentiremo proprio Steffy commentare questo bacio dicendosi certa che suo fratello in realtà lo abbia fatto solo per colpire Hope e non perché senta davvero del trasporto nei suoi confronti. La bella manager mette in allarme Zoe convinta che suo fratello volesse far vedere a Hope che lui è pronto a voltare pagina: ‘il bacio ti è sembrato per te o per Hope’. Quale sarà la risposta della bella modella?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, non è successo molto o, meglio, si è parlato ancora dei veri piani di Thomas. Il giovane protagonista di Beautiful continua ad usare la custodia congiunta per spingere Hope a passare del tempo con lui e Douglas senza mai lasciarla andare e questo ha fatto già infuriare la giovane Logan che ha deciso di affrontarlo. Le cose non migliorano quando Liam e Steffy decidono di usare Zoe per spiare lo stilista da molto vicino, convinti che proprio lei sia l’unica che possa farlo capitolare avendo così la verità sui suoi reali obiettivi. Liam è pronto a portare a casa la sua testa proprio grazie a Zoe mentre Thomas vuole usarla per colpire Hope. Con la modella finge una sintonia speciale e accortosi dell’arrivo della sua ex, si avvicina e la bacia con passione. Come reagirà Hope davanti a tutto questo?

Thomas e Zoe al bacio ma…

La bella Logan non crede molto ad una loro possibile relazione e lo ha fatto già presente al suo ex marito ma adesso che li vedrà baciarsi forse cambierà idea su di loro? Nei giorni scorsi Hope era in crisi per via della sfida di moda perché ha bisogno di Thomas ma allo stesso tempo non si fida molto a lavorare con lui. A giocare un po’ sporco ci ha pensato Quinn che ha voluto spingere lo stilista a chiedere nuovamente alla sua ex di lavorare insieme appena ha capito che c’è terreno fertile su cui puntare. Come andrà a finire questa sfida adesso che Thomas fa credere ad Hope di aver voltato pagina con Zoe?



