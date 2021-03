Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 10 marzo: Hope non perdona Zoe ma Steffy…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 10 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 10 marzo, di Beautiful Brooke non riesce a credere che Ridge abbia potuto accettare l’idea di riprendere Zoe a lavorare alla Forrester. L’uomo le spiega che in realtà la decisione è stata presa da Steffy ma lui è molto fiero di sua figlia perché ha saputo dimostrare una misericordia e una capacità di perdono che la Logan dovrebbe solo prendere da esempio, visto che lei non riesce a fare lo stesso con Thomas. Brooke, però, ribadisce con molto fastidio che non intende perdonare né ora né mai tutti quelli che hanno contribuito all’allontanamento di Beth dai suoi genitori. Brooke non sa, però, che Steffy ha accettato di far tornare la Buckingham in azienda solo perché glielo ha chiesto Liam che intende in questo modo smascherare il fratello. La ragazza avvisa però lo Spencer che Hope non ha preso bene questa decisione e lei stessa si sente molto a disagio con la ragazza. Thomas fa in modo che Hope lo veda mentre bacia Zoe, così da convincerla che è davvero andato avanti.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Eric e Ridge dicono a Steffy che la sfida di moda si farà e poi convengono che solo Thomas può rilanciare la collezione di moda di Hope For The Future, magari partendo proprio dal lavoro per riuscire a portare un po’ di serenità in famiglia. Poi decidono di andare nell’ufficio del giovane stilista per poter discutere con lui di questa idea ma trovano una tavola apparecchiata per due e il ragazzo che discute con Hope. Dopo aver chiarito che il pranzo romantico non è stato organizzato per Hope, la discussione si sposta all’interno dell’ufficio di Steffy dove Eric e Ridge provano a convincere Hope a dare una nuova opportunità a Thomas. La discussione viene interrotta da Zoe che è entrata a salutare e così Thomas ne approfitta per chiedere a tutti di dare una seconda opportunità alla Buckingham. Prima comunica che si stanno frequentando da qualche tempo, poi dice a tutti che la ragazza è molto pentita di quello che ha fatto e che è arrivato il momento di dimenticare tutto quello che è successo e di offrire una possibilità di redenzione anche a lei. Eric si dice disponibile, visto che anche altri personaggi che sono stati coinvolti nella vicenda hanno avuto un’opportunità, Ridge invece è del parere che la decisione debba essere presa da Steffy che è una delle parti più lese da questa storia.

Zoe torna a lavorare in azienda?

Hope si batte affinché alla ragazza non venga concesso perdono, non potendo immaginare di poter lavorare con la colpevole delle sue sofferenze. Così si appella a Steffy nel tentativo di convincerla a rifiutare la proposta ma la ragazza, anche ricordando l’accorato appello di Liam, decide di acconsentire e così dà il benvenuto a Zoe intimandole di non farla pentire della scelta fatta. Più tardi Hope chiede a Steffy come abbia potuto fare a dimenticare tutta la sofferenza che la Buckingham ha causato ad entrambe e la Forrester risponde che non può dare troppi dettagli ma che avere Zoe di nuovo a lavoro lì aiuterà tutti ad andare avanti. Anche Brooke viene a sapere da Eric che la modella tornerà a lavorare in azienda e va su tutte le furie. Per questo motivo si precipita a casa di Ridge per affrontarlo di persona. Senza neanche chiedergli come stia, gli domanda se è vero che il suo ormai ex marito abbia dato il suo consenso per l’assunzione. Intanto Liam spiega a Waytt che è convinto che Thomas stia ancora tramando alle spalle di Hope e che l’unico modo per riuscire a smascherarlo passa dall’aiuto proprio di Zoe.





