Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 maggio: Douglas nella morsa di Thomas..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 13 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 13 maggio, di Beautiful, il piano di Thomas è molto chiaro: ha acceso l’interfono fra la sua stanza e quella si suo figlio e amoreggia con Zoe in modo rumoroso per farsi sentire. Hope è costretta ad andare a interromperli visto che il bambino è sconvolto da quello che sente. Quando la Logan resta da sola con la modella, le dice chiaramente che non è lei la donna che in realtà lo stilista vuole sposare. Fra Brooke e Ridge c’è un altro litigio legato sempre alle intenzioni del figliastro: la donna, infatti, non crede alla bontà dei sentimenti del ragazzo ed è convinta che il matrimonio non si terrà mai. Quando il marito le chiede di dare una possibilità a Thomas, almeno ora che sembra essere andato avanti con la sua vita, Brooke risponde che crederà alla sua buona fede solo quando lo stilista andrà fino in fondo a questo fidanzamento e metterà l’anello nuziale al dito della modella.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 maggio: Zoe è convinta che lei e Thomas..

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas, dopo aver avuto uno scontro con Eric e Ridge, raggiunge Douglas in camera per sapere come sono le sue condizioni. Appena arriva sente il bambino che dice a Hope di volere che sia lei a sposare suo padre, così potranno essere una famiglia insieme a suo padre e alla piccola Beth. La Logan prova a dirgli che questa cosa non è possibile, visto che lei e il suo papà avevano già provato a stare insieme ma non aveva funzionato, il bambino però ribatte che Thomas è innamorato di lei e preferirebbe sposare lei piuttosto che Zoe. A questo punto del discorso interviene lo stilista che dice al bambino che non dovrebbe fare proposte di matrimonio al posto suo, visto che lui ha appena chiesto a Zoe di sposarlo. Poi dice a Douglas che è un bambino molto fortunato perché avrà due mamme, Hope e la Buckingham. Il piccolo ribatte che lui ha già due mamme, visto che ci sono Hope e Caroline ma Thomas insiste che dovranno trascorrere molto tempo insieme a Zoe. La Logan, contrariata per quanto il bambino sta soffrendo, chiede allo stilista di parlare da soli e lo aggredisce perché sta spaventando Douglas ma Thomas le risponde che avrebbe dovuto immaginare che con un matrimonio le cose sarebbero cambiate: ha avuto la sua occasione per formare insieme a lui e Doglas una famiglia, ora è il suo turno per essere felice con un’altra persona.

Karla Mosley, Beautiful/ L'attrice di Maya Avant è incinta: secondo figlio a luglio!

Nella sala principale di casa Forrester, tutti si congratulano con Zoe ma Brooke non riesce a contenere il suo scetticismo. Dice apertamente alla modella che si è molto meravigliata quando ha accettato la proposta di matrimonio di Thomas, soprattutto visto che si frequentano da poche settimane appena. Quando la Buckingham prova a spiegarle che, dopo la dichiarazione d’amore di Thomas, si è convinta dei suoi sentimenti, la Logan risponde con una battuta sarcastica, calcando la mano su quanto Douglas sia rimasto sconvolto dalla scena. Poi spaventa la modella sulle difficoltà che avrà nel farsi accettare dal bambino. A nulla valgono i rimproveri di Ridge che invece accoglie con molta gioia la notizia del matrimonio, leggendolo come un chiaro segno del fatto che il figlio abbia superato la sua ossessione per Hope. Intanto Thomas manda un messaggio a Zoe per invitarla a raggiungerlo nella sua stanza al piano superiore. Lo stilista ha un piano in mente e chiama Vinny per raccontarglielo: ha ancora un asso nella manica da giocare. Con la sua prossima mossa riuscirà a convincere ancora di più Zoe della bontà dei suoi sentimenti e allo stesso tempo dare a Hope e Dougla altro materiale da prendere in considerazione per scegliere cosa fare del loro futuro.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 maggio: Hope gelosa di Thomas?





© RIPRODUZIONE RISERVATA