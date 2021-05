Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 maggio: Wyatt torna da Sally ma Flo…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 15 maggio

Nella puntata di oggi, sabato 15 maggio, di Beautiful, l’intento di Katie fa centro: Steffy e Ridge, molto commossi per quello che hanno saputo sullo stato di salute di Sally, decidono di non licenziarla più. Anzi, lo stilista ha un’idea: parlerà con la Spectra e le dirà che il suo lavoro è migliorato molto tanto da farle guadagnare un posto nella collezione principale della casa di moda, lavorando a stretto contatto con Ridge. Sally, intanto, ignara di tutto quello che sta succedendo alla Forrester, ascolta commossa le parole du Waytt senza però riuscire a dirgli che le restano poche settimane di vita. Quando lui le propone di tornare insieme e di trasferirsi nuovamente alla casa sul mare insieme a lui, la Spectra piange commossa e finalmente si lascia abbracciare rispondendo mille volte sì. Waytt è contento per il fatto che il loro piano ha avuto successo, mentre Flo al di là della porta soffre per non poter stare con l’amore della sua vita ma sa che hanno fatto la scelta giusta rispetto alle circostanze.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy e Ridge discutono del calo di produttività di Sally e non sanno cosa farne di lei. Lo stilista propone di licenziarla subito: la Spectra è una ragazza forte e sicuramente saprà rialzarsi più forte di prima. Steffy, invece, è più restia a mandarla via perché ricorda come, prima che la sua storia con Waytt finisse, la ragazza era in grado di far uscire dalle sue mani dei modelli davvero bellissimi. Quando però il padre la convince che si tratta solo di business, anche lei sembra rassegnarsi all’idea ma chiede di poterglielo comunicare direttamente perché non vuole che la ragazza riceva una fredda lettera. In un ufficio attiguo, Bill sta raccontando a Katie quello che è venuto a sapere: per Sally tira una brutta aria e probabilmente la sua permanenza alla Forrester Creation non sarà così lunga. Katie è disperata perché sa che questo potrebbe essere il colpo di grazia per la sua amica, già molto provata dalle sue condizioni di salute e da tutto quello che sta succedendo. Così decide di recarsi direttamente da Ridge e Steffy per chiedere loro di non licenziarla. Ovviamente i due amministratori delegati le chiedono spiegazioni, non capendo per quale motivo non dovrebbero fare quello che è meglio per l’azienda. A quel punto la Logan è costretta a raccontare la verità sulle sue condizioni di salute.

Wyatt torna da Sally e molla Flo, almeno per finta…

Flo è andata a trovare Waytt in ufficio perché vuole trascorrere del tempo insieme a lui ma soprattutto perché ha avuto un’idea: il fidanzato dovrà raccontare alla Spectra che fra loro due le cose sono andate male e che hanno interrotto la relazione, aggiungendo che lui ha capito di voler tornare con lei perché la ama. In questo modo Sally abbasserà le sue difese e si lascerà affiancare dal ragazzo negli ultimi giorni della sua vita. Waytt ammira molto il sacrificio che la sua fidanzata ha deciso di fare e l’altruismo con il quale si preoccupa più degli altri che di lei. Appena arriva Sally, Flo si dilegua ma resta in ascolto di quello che Waytt e Sally si dicono. Il fidanzato si attiene al piano che hanno ideato e racconta alla Spectra di come le cose siano andate male fra lui e la sua fidanzata del liceo: questa rottura lo ha aiutato a fare chiarezza in se stesso e ha capito che è con lei che vuole stare. Sally è incredula per quello che sente e non sa cosa rispondere, però quando Waytt le dice che, anche se sa di averla fatta soffrire molto, spera solo di passare più tempo con lei, Sally gli dice che purtroppo lei non ha questo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA