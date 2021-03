Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 marzo: Brooke affronta Steffy ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 15 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 15 marzo, di Beautiful Liam racconta a Waytt le ultime novità sul suo piano per smascherare Thomas. Il piano ha avuto un’accelerazione incredibile grazie all’aiuto di Steffy che ha messo da parte le sue remore sulla Buckingham per aiutarlo a capire se lo stilista è ancora una pericolo per Hope oppure no. Anche Brooke ringrazia moltissimo Steffy per l’aiuto che sta dando, soprattutto per la preoccupazione che mostra nei confronti di sua figlia, ma le due non riescono a trovare un accordo sulle aspettative che hanno nei confronti di Thomas: mentre Steffy sembra iniziare a credere alla sua buona fede, la Logan continua a pensare che il ragazzo sia pericoloso non solo per Hope ma anche per Douglas. Intanto la ragazza e lo stilista iniziano a lavorare insieme e sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda, tanto che Zoe ha una piccola reazione di gelosia. Thomas, però, per la invita ad uscire quella sera stessa, proprio davanti alla Logan, e la modella accetta volentieri.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas raggiunge la sorella, il padre e il nonno negli uffici della Forrester e fa un bellissimo discorso nel quale chiede perdono per tutto quello che ha fatto in passato e li ringrazia per la seconda possibilità che sta ricevendo. Poi ribadisce il suo interesse per Zoe che lo sta aiutando a dimenticare per sempre Hope. Ovviamente queste parole suscitano la commozione sia di Ridge che di Eric ma lasciano tiepida Steffy che ancora non è convinta che il fratello sia davvero cambiato. Poi Thomas torna nel suo ufficio e qui trova Hope e Zoe. Anche alla Logan, quindi, tocca sentire lo stesso discorso nel quale il ragazzo chiede perdono per quanto ha fatto in passato. Lo stilista promette di essere un padre migliore per Douglas ma allo stesso tempo di impegnarsi tantissimo anche per la collezione di moda della Logan, nel tentativo in questo modo di farsi perdonare almeno in parte per quello che ha fatto in passato. Lo stilista dice di sapere perfettamente che la ragazza ancora non si fida di lui ma Thomas giura di essere cambiato e ad aiutarlo in questo percorso c’è anche Zoe, che sta facendo di tutto per dargli il suo sostegno e il suo amore.

Brooke affronta Steffy per via di Zoe

Poco prima dell’arrivo del Forrester, la Buckingham aveva tentato per l’ennesima volta di farsi perdonare da Hope per l’inganno delle culle. La Logan, però, specifica chiaramente che se fosse stato per lei non avrebbe mai accettato di averla nuovamente in azienda e che non riuscirà mai a dimenticare quello che lei e suo padre hanno fatto alla sua famiglia. Poi chiede alla modella cosa ci sia davvero fra lei e Thomas e la ragazza le risponde con le informazioni che aveva già dato a Steffy. Hope percepisce che l’interesse della modella nei confronti dello stilista è sincero ma non può dire lo stesso di Thomas. Brooke raggiunge Steffy nel suo ufficio e l’affronta molto duramente perché vuole sapere con quale cuore ha potuto riammettere Zoe in azienda. La ragazza prima tergiversa perché non vorrebbe dire troppo, poi si vede costretta a raccontarle tutto. Quindi dice alla sua ex matrigna che ha accettato di riaverla in ufficio solo perché sta facendo un favore a Liam che ha un piano. Lo Spencer, convinto che sio fratello sia ancora ossessionato da Hope, pensa che Zoe potrebbe riuscire a scoprire la verità stando più a stretto contatto con lui. D’altra parte la modella, pur di riavere la sua vita di prima, ha accettato di buon grado ad aiutarli a scoprire quali siano le vere intenzioni di Thomas. Per questo motivo, anche se lei stessa destesta la Buckingham, ha acconsentito a ridarle il suo lavoro.

