Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Zoe e Thomas, cena romantica o…

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 marzo, di Beautiful, Hope e Steffy parlano con Zoe per capire se davvero il rapporto con Thomas è reale o un’altra mossa dello stilista. La modella sente che l’interesse del ragazzo nei suoi confronti è reale e spera che a breve avrà delle prove tali da smettere di essere così sospettosa. Steffy, per quanto sia ancora arrabbiata con il fratello, inizia a credere a questa nuova storia ed è molto preoccupata per il fatto che suo nipote possa crescere con una donna così opportunista e priva di scrupoli come ha dimostrato di essere la Buckingham. Zoe, intanto, si prepara per la sua serata con Thomas. L’appuntamento sembra andare molto bene ma la modella è ancora in dubbio sul reale interesse del ragazzo, così gli chiede di darle una prova della sua sincerità. I due finiscono allora a letto insieme: Zoe pensa di aver trovato l’uomo della sua vita mentre il Forrester vive questa storia come uno scotto necessario da pagare per poter arrivare a Hope.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke ancora non riesce ad accettare che sua figlia lavori con Thomas e per questo motivo decide di andare a parlare con Liam. Innanzitutto lo rimprovera perché ha organizzato un piano con Steffy per scoprire se Thomas sta mentendo oppure no. Poi quando lo Spencer specifica che in realtà il suo piano sta dimostrando più di una lacuna, manda ancora di più nel panico la Logan. La donna, infatti, pensa che Hope sia davvero in pericolo perché Thomas sa fare leva sulle sue paure per spingerla a fare quello che lui desidera. Non è, però, disponibile a consentire al ragazzo di rovinare anche la vita di sua figlia, dopo aver tramato per rovinare la sua vita e aver tramato nell’ombra per rovinare il suo matrimonio con Ridge. Liam prova a rassicurarla ma anche lui alla fine teme che l’uomo Thomas stia solo utilizzando una nuova strategia per riuscire a conquistare il cuore di Hope ma è sicuro del fatto che Zoe saprà scoprire la verità, anche perché è suo interesse scoprire se la loro relazione si basa su una menzogna oppure può essere l’inizio di una storia duratura.

Intanto Hope sta lavorando con Thomas ma alcuni dei disegni che lui le ha presentato mancano di qualcosa, così lo stilista le chiede di modificare il disegno in modo da farle capire più nel dettaglio quali modifiche vuole realizzare. Nel dire ciò, poi, prende la mano della Logan che ha subito uno scatto. Affronta subito lo stilista dicendogli che proprio per questo motivo non voleva lavorare con lui e che spera che l’offrirsi per lavorare alla sua collezione non sia stato solo un modo per poter stare con lei e toccarla. Ovviamente Thomas fa finta di nulla e si sente quasi offeso, ribadendo che era solo un modo per aiutarla a disegnare visto che non ha secondi fini. Intanto Steffy si confronta con Sally e le fa alcuni appunti per quanto riguarda i disegni per la gara di moda. Steffy è molto competitiva e non vuole assolutamente perdere contro il fratello né contro Hope, colpevole di averle già rubato troppo. Poi le due iniziano a parlare della situazione e la Spectra racconta all’amica di aver capito di non aver mai compreso fino in fondo chi sia Thomas, facendosi prendere in giro più di una volta dallo stilista. Steffy prova a rincuorarla dicendole che Thomas nella sua vita è riuscito a ingannare chiunque ma Sally si rammarica del fatto che l’ultima volta, quando l’ha coinvolta nel suo interesse per Hope, lo stilista è riuscito a rovinare per sempre il suo rapporto con Waytt che ancora non si fida di lei.

