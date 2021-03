Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Brooke e Liam alleati contro…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 18 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 18 marzo, di Beautiful, Hope racconta a Thomas che sicuramente Thomas ha deciso di cambiare vita e di voltare pagina, visto che ha trascorso la notte con Zoe e sembra fare sul serio con la modella. In effetti a casa di Eric, dopo aver fatto in modo di trascorrere la serata da solo con lei, lo stilista seduce la Buckingham e i due trascorrono la notte insieme: Zoe è molto felice perché pensa che il ragazzo si stia davvero affezionando a lei mentre è ormai evidente che l’interesse del Forrester è solo nei confronti di Hope e la loro relazione è un modo per convincere la Logan del suo disinteresse sopraggiunto. Brooke, invece, si confronta con Steffy sulle sorti del suo matrimonio. La Logan si lamenta con la figliastra che il suo matrimonio con il padre è naufragato a causa di Thomas e della sua follia, la ragazza invece le consiglia di non pensare più a suo fratello ma di impegnarsi per riuscire a recuperare il rapporto con Ridge prima che sia troppo tardi.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sally confessa a Steffy non solo i suoi problemi con Waytt ma anche il fatto di aver capito solo ora che in realtà non ha mai conosciuto fino in fondo Thomas e si è sempre lasciata usare da lui. In questo clima di confidenze anche Steffy decide di aprirsi con l’amica e le spiega che soffre molto per Liam, visto che ha rinunciato a lui per vederlo felice con Hope. Il loro matrimonio è finito per colpa della Forrester e per questo motivo ha deciso di aiutarlo ad essere felice con Hope ma vede che da quando sta con la ragazza in realtà non è mai sereno. Soprattutto Steffy si lamenta per il fatto che tutti si sono preoccupati per Hope quando pensava di aver perso la bambina ma nessuno ha mai chiesto come stesse Liam. Poi ammette che una parte di lei sarà sempre legata allo Spencer e probabilmente lo amerà per tutta la vita. Nel frattempo lo Spencer ha il suo da fare per convincere sua suocera che il piano che ha ideato e che vede il coinvolgimento di Zoe funzionerà, riuscendo così a smascherare una volta e per tutte Thomas. Brooke, però, teme che la Buckingham impiegherà troppo tempo per riuscire a scoprire la verità e nel frattempo Hope passerà troppo tempo con lo stilista, rischiando ogni giorno la vita.

Thomas, dopo aver detto a Hope che l’ha toccata involontariamente, le chiede la cortesia di occuparsi di Douglas per tutta la notte perché ha intenzione di trascorrere una serata speciale con Zoe. Ovviamente la Logan accetta e lo incoraggia a divertirsi, poi ne parla con la stessa Steffy e quando la rivale le chiede se è infastidita dal sapere che il fratello ha una relazione con un’altra persona, Hope la rassicura dicendo che è solo felice se ora lui non è più ossessionato da lei: la Logan sembra davvero convinta della veridicità della nuova relazione ma Steffy ancora non è sicura, anche se ci spera. Thomas, intanto, ha portato Zoe a casa di Eric dove ha fatto in modo di poter restare da soli. La location è stata preparata per l’occasione: candele, fiori e una bottiglia di champagne con diversi stuzzichini. Zoe è molto colpita e si dice stupita di pensare a loro due insieme. Lo stilista, allora, inizia a raccontarle del loro primo incontro e di come gli sia sempre piaciuta ma non lo aveva mai dimostrato per rispetto nei confronti di Xander. Ora, invece, che lui è libero dall’ossessione nei confronti di Hope e lei ha rotto la sua relazione con l’ex fidanzato, possono ricominciare una vita insieme, anche uniti dal fatto che hanno compiuto delle brutte azioni ma ora avranno modo di farsi perdonare e di ricostruirsi una vita insieme. Poi la bacia appassionatamente e le promette una notte indimenticabile.

