Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 marzo: Liam scopre di Zoe e Thomas e…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 20 marzo

Nella puntata di Beauiful in onda oggi, 20 marzo, Thomas cercherà di far credere a tutti ed in particolar modo a Hope che la sua relazione con Zoe sia vera. Per provocare la giovane Logan le racconterà alcuni dettagli piccanti della notte di passione trascorsa con Zoe. Però non otterrà l’effetto sperato perché Hope gli dimostrerà la sua felicità nel vedere come lui si trovi bene accanto ad un’altra donna. Hope cercherà di perdonare Zoe per tutto ciò che ha combinato e le bugie raccontate su sua figlia, ma intanto c’è qualcosa che la disturba particolarmente tanto da non farla stare tranquilla. Thomas invece è intenzionato a dimostrare che per lui ormai c’è solo Zoe e Hope è un capitolo chiuso.La ragazza non capisce che Thomas la sta semplicemente usando e quindi non riesce ad essere la spia che Steffy vorrebbe. L’unica della famiglia Forrester che non crede minimamente a questa relazione tra Zoe e Thomas è Brooke, la quale è sempre più convinta che il giovane stilista sia un povero psicopatico che utilizza le persone come meglio crede.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: Thomas e Zoe a letto insieme?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas cerca di impegnarsi al massimo per dimostrare a Zoe che le sue intenzioni siano realmente serie. Ma l’ingenuo stilista non dubita minimamente della collaborazione tra Zoe, Steffy e Liam. Nonostante tutto, Zoe sembra essere realmente interessata al giovane Forrester tanto da sognare un futuro assieme a lui. Thomas agli occhi di tutti risulta essere attento, premuroso, ma molto distaccato e professionale con Hope. Zoe pensa seriamente di poter costruire un futuro assieme a lui, dato che il ragazzo non dimostra nessun problema a rendere pubblica la loro unione. Anche quando Thomas organizzerà per la sua amata una sfrenata notte di passione, non mostrerà alcun imbarazzo anzi ne sarà più che orgoglioso e soddisfatto, anche quando verranno beccati in flagrante da gran parte della famiglia Forrester che sta addobbando casa per le festività del Natale. Visto il rapporto tra i due, il giovane Forrester cercherà di coinvolgere Zoe anche nell’ambito della sua famiglia, e visto l’avvinarsi delle festività di Natale la inviterà a trascorrere la vigilia con i suoi cari.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Brooke e Liam alleati contro...

Ridge e Steffy convinti che Thomas “sia guarito”?

Ridge e Steffy dopo aver visto l’atteggiamento di Thomas si sentono sollevati perchè convinti che lo stilista si sia liberato da quella ossessione che nutriva da tempo per Hope. In questo modo Zoe, prima considerata come la traditrice per aver nascosto che la piccola Beth fosse viva, adesso si è trasformata in colei che è riuscita ad attirare su di sè le attenzioni di Thomas e liberarlo così da quell’ossessione che aveva per la Logan, per questo motivo la famiglia è pronta ad esserle grata e riconoscente.

Zoe visto l’atteggiamento caloroso della famiglia Forrester nei suoi confronti non può che esserne contenta e soddisfatta non solo per essere stata invitata a trascorrere con loro una festa importante come il Natale, ma anche per essersi riscattata con la famiglia Forrester nonostante ciò che era accaduto.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Zoe e Thomas, cena romantica o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA